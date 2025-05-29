أسعار النفط تصعد بعد وقف محكمة أمريكية رسوم ترامب الجمركية

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن قررت محكمة أمريكية منع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، بينما كانت السوق تترقب العقوبات الأمريكية الجديدة المحتملة التي قد تحد من تدفقات الخام الروسي وقرار أوبك وحلفائها بشأن رفع الإنتاج في يوليو.

وبحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 1.25 بالمئة إلى 65.71 دولارا للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو 1.34 بالمئة إلى 62.62 دولارا للبرميل.

قضت محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري.

وعزز هذا الحكم الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت متوترة بشأن تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن محللين قالوا إن هذا الارتياح قد يكون مؤقتا فقط نظرا لأن الإدارة الأمريكية قالت إنها ستطعن على الحكم.

وقال مات سيمبسون المحلل لدى سيتي إندكس في برزبين "لكن في الوقت الحالي، يجد المستثمرون متنفسا من حالة الضبابية الاقتصادية التي تعكر صفوهم".

وعلى صعيد الإمدادات، هناك مخاوف بشأن عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي. وفي الوقت نفسه، قد تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، يوم السبت على تسريع وتيرة رفع إنتاجهم من النفط في يوليو.