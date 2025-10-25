الصين تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق المالية وإصلاح اليوان

تعهد البنك المركزي الصيني بالحفاظ على استقرار أسواق المال والسندات والصرف الأجنبي في البلاد، وقال إنه سوف يعزز تدويل اليوان لتوسيع استخدامه في المدفوعات عبر الحدود.

وجدد بنك الشعب الصيني في بيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة، اعتزامه "تعميق إصلاح" آلية سعر صرف اليوان مع إبقاء العملة مستقرة عند مستوى "معقول ومتوازن"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف أنه سوف يقوم بتحسين تطوير سوق اليوان في الخارج، وتعزيز مكانة شنغهاي وهونج كونج كمركزين ماليين دوليين.

وقال البنك في البيان أمس الجمعة، إنه ملتزم بتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على صحة القطاع المالي.