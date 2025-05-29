بريطانيا تسعى لتسريع وتيرة تطبيق الاتفاق التجاري مع أمريكا

ذكرت فاينانشيال تايمز اليوم الخميس أن بريطانيا ستجري محادثات مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل في محاولة لتسريع وتيرة تطبيق اتفاق تجاري بين الجانبين.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلنا في الثامن من مايو اتفاقا تجاريا محدودا بين البلدين يبقي على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصادرات البريطانية البالغة عشرة بالمئة، ويرفع بشكل طفيف إمكانية وصول المنتجات الزراعية لكلا البلدين ويخفض الرسوم الأمريكية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية.

قضت محكمة تجارية أمريكية بمنع دخول معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب حيز التنفيذ في حكم صدر أمس الأربعاء خلص إلى أن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على واردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.