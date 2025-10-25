موديز تبقي على تصنيف فرنسا السيادي وتخفض التوقعات إلى "سلبية"

أبقت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني على تصنيف فرنسا السيادي عند إيه.إيه.3، لكنها خفضت التوقعات من "مستقرة" إلى "سلبية"، مما يهدد بخفض محتمل للجدارة الائتمانية للبلاد.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفضت بالفعل تصنيف فرنسا قبل أيام قليلة، كما خفضت وكالة فيتش تصنيفها من (إيه إيه سالب) إلى (إيه موجب) في منتصف سبتمبر.

وبررت وكالة موديز هذه الخطوة مستشهدة بالانقسام السياسي المتزايد في فرنسا والمخاطر الناجمة عن ذلك على استقرار السياسة المالية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات المتأخرة، مثل تلك المتعلقة بالمعاشات التقاعدية يمكن أن تضعف إمكانات النمو الاقتصادي.

يشار إلى أن فرنسا لديها أعلى دين في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ حوالي 3ر3 تريليونات يورو (84ر3 تريليونات دولار). وبالمقارنة مع الناتج الاقتصادي، تبلغ نسبة الدين 114% وهي ثالث أعلى نسبة بعد اليونان وإيطاليا.