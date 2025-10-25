البنك المركزي الروسي يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

خفض البنك المركزي الروسي بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة على التوالي يوم أمس الجمعة، مشيرا إلى توقعات التضخم المرتفع والنمو الضعيف، وأشار إلى أن السياسة النقدية ستظل مشددة لفترة طويلة من الزمن.

وقال بنك روسيا في بيان إن مجلس الإدارة، بقيادة محافظة البنك إلفيرا نابيولينا، قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 50ر16%.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبقي البنك على أسعار الفائدة هذا الشهر بعد تخفيضات أسعار الفائدة في الدورات الثلاث السابقة.

وقال البنك: "سيبقي بنك روسيا الأوضاع النقدية مشددة بقدر ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى المستهدف. في السيناريو الأساسي، هذا يعني أيضا متوسط سعر فائدة رئيسي في نطاق 0ر13 - 0ر15 % سنويا في 2026، ويعني فترة طويلة من السياسة النقدية المشددة".

ويتوقع البنك المركزي أن يتراجع التضخم إلى 0ر4 - 0ر5 % في العام المقبل، وهو أعلى من التوقعات السابقة.