ما مدى تأثير العقوبات الأمريكية على شركات النفط الروسية؟

أكد كيريل ديمترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، أمس الجمعة أنه لا يعتقد أن العقوبات الأمريكية المفروضة في الآونة الأخيرة على شركات النفط الروسية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد.

أدلى ديمترييف بهذه التصريحات في برنامج "تقرير خاص" على قناة فوكس نيوز خلال زيارة إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين.

وقال "لا نعتقد أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي، لأن أسعار النفط في العالم سترتفع وستبيع روسيا جالونات أقل من النفط، ولكن بسعر أعلى".