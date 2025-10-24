النفط يتجه لمكاسب أسبوعية وسط مخاوف الإمدادات بعد عقوبات أمريكية على شركتين روسيتين

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم "الجمعة" مواصلة الصعود الذي سجلته "الخميس" متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية بعدما أدت العقوبات الأمريكية على أكبر شركتين روسيتين للنفط على خلفية الحرب في أوكرانيا إلى تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، أو 0.76 بالمئة، إلى 66.49 دولار. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا، بما يعادل 0.49 بالمئة، إلى 62.09 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة خلال الأسابيع القليلة الماضية على خلفية توقعات بفائض المعروض النفطي، في وقت زادت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من الإمدادات.

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من خمسة بالمئة أمس الخميس وتتجه لمكاسب أسبوعية بنحو سبعة بالمئة، وهي الأكبر منذ منتصف يونيو.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتمثل روسنفت ولوك أويل معا أكثر من خمسة بالمئة من إنتاج النفط العالمي.

وقالت مصادر بالقطاع إن العقوبات الأمريكية دفعت شركات نفط حكومية صينية كبرى إلى تعليق مشتريات النفط الروسي على المدى القصير. وذكرت مصادر أنه من المقرر أن تخفض شركات التكرير في الهند، أكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا، وارداتها من النفط الخام بشكل حاد.

وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات، بينما وصف بوتين العقوبات بأنها "إجراء عدائي"، مؤكدا أنها لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي.

ووفقا لبيانات الطاقة الأمريكية، كانت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم في عام 2024 بعد الولايات المتحدة.

ويركز المستثمرون أيضا على الاجتماع المقرر عقده بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل، فيما يعملان على تهدئة التوتر التجاري طويل الأمد بين القوتين العظميين وإنهاء سلسلة من الإجراءات المتبادلة.








