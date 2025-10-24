الدولار يستقر وسط ترقب بيانات تضخم أمريكية

استقر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي طفيف مقابل عملات رئيسية منافسة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم تأخر نشرها ومن غير المرجح أن تثني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

واستقر الين عند 152.58 مقابل الدولار بعد أن تراجع في الجلسة السابقة، وذلك بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان ظل فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة مما يبقي على التوقعات برفع أسعار الفائدة على المدى القريب.

وبعيدا عن اجتماعات البنكين المركزيين لليابان والولايات المتحدة الأسبوع المقبل، ينصب تركيز المستثمرين أيضا على اللقاء الوشيك بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأثار الاجتماع المخطط عقده بين ترامب وشي الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية بعض الآمال بالتوصل إلى حل ينهي الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويترقب المستثمرون مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الجمعة، ويتوقعون زيادة 0.4 بالمئة للتضخم وارتفاعا 0.3 في التضخم الأساسي على أساس سنوي.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الأسبوع الماضي إنه سينشر تقرير التضخم على الرغم من الإغلاق الحكومي الذي يتواصل للأسبوع الرابع.

وفي حين أن المحللين لا يتوقعون أن تؤثر البيانات على اتجاه البنك المركزي الأمريكي لخفض الفائدة الأسبوع المقبل بمقدار 25 نقطة أساس، فإنها قد تقدم مؤشرات حول ما قد يفعله البنك المركزي في اجتماعه في ديسمبر.

ويتوقع المتعاملون بشكل كامل تقريبا خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إلى جانب خفض آخر في اجتماع ديسمبر.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر عند 1.16195 دولار في التعاملات المبكرة لكنه يتجه للانخفاض 0.3 بالمئة تقريبا خلال الأسبوع. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3331 دولار ويتجه لهبوط أسبوعي 0.8 بالمئة.

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، للارتفاع 0.37 بالمئة خلال الأسبوع. ووصل في أحدث التداولات إلى 98.92.