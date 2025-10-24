النفط يقفز 5% بعد عقوبات أمريكية جديدة على روسيا



ارتفعت أسعار النفط بنحو 5 % مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين الخميس، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل بسبب الحرب في أوكرانيا، مما دفع شركات طاقة في الصين والهند إلى دراسة تقليص وارداتها من الخام روسيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.40 دولار، بما يعادل 5.4 % ، لتسجل 65.99 دولار عند التسوية، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 3.29 دولار، أو 5.6 % ، ليسجل 61.79 دولار.

وسجلت العقود الآجلة للخامين أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف يونيو ، وأعلى أداء عند التسوية منذ الثامن من أكتوبر الجاري.

تصعيد كبير

وقال ديفيد أوكسلي كبير اقتصاديي المناخ والسلع في كابيتال إيكونوميكس "في ظاهر الأمر، فإن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على روسنفت ولوك أويل هو تصعيد كبير في استهداف قطاع الطاقة الروسي وقد يكون صدمة كبيرة بما يكفي لتحويل سوق النفط العالمية من وفرة إلى عجز في العام المقبل".

وتشير بيانات طاقة أمريكية إلى أن روسيا حلت في المرتبة الثانية من حيث إنتاج النفط الخام في العالم في عام 2024 خلف الولايات المتحدة.

وأفادت مصادر تجارية متعددة لرويترز بأن شركات نفط حكومية صينية كبرى علقت مشترياتها من النفط الروسي المنقول بحرا من الشركتين، مما رفع الأسعار.

وقال وزير النفط الكويتي إن أوبك ستكون مستعدة لتعويض أي نقص في السوق من خلال إعادة النظر في تخفيضات الإنتاج.

وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات وحثت في الوقت نفسه موسكو على الموافقة فورا على وقف إطلاق نار في أوكرانيا.

الغاز الطبيعي

وفرضت بريطانيا عقوبات على روسنفت ولوك أويل الأسبوع الماضي. كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب، والتي تشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس إن تأثير العقوبات على أسواق النفط سيعتمد على رد فعل الهند وما إذا كانت روسيا ستجد مشترين آخرين.

وذكرت مصادر في قطاع النفط اليوم أن شركات التكرير في الهند، التي أصبحت أكبر مشتر للنفط الخام الروسي المنقول بحرا بأسعار مخفضة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، تستعد لتقليص وارداتها من الخام الروسي بشكل كبير بعد العقوبات الجديدة التي فرضها على واشنطن على شركتي روسنفت ولوك أويل، مما قد يبدد عقبة رئيسية أمام إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.