الإمارات تتصدر عربياً في مؤشر السعادة

تتصدر الإمارات العربية المتحدة الدول العربية على مؤشر السعادة في 2025، فيما تأتي في المركز الـ21 عالمياً، بحسب بيانات مركز أبحاث الرفاهية التابع لجامعة أكسفورد، فيما جاءت الكويت ثانية بين الدول العربية وفي المرتبة الـ30 على مستوى العالم، تلتها السعودية لتحتل المركز الثالث عربياً والـ32 عالمياً خلال العام الجاري.





