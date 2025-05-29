الدولار يصعد بفضل بيانات اقتصادية متفائلة

استقر الين الياباني، أمس، في وقت أبقت فيه اضطرابات أسواق السندات الأضواء مسلطة على المتانة المالية للاقتصادات الكبرى، في حين صعد الدولار، بفضل بيانات اقتصادية متفائلة ومؤشرات على تراجع التوتر التجاري.

وقلص الين خسائره ليتداول مستقراً عند 144.445 للدولار، بعد انخفاضه بواحد في المئة، الثلاثاء، في أعقاب تقارير أفادت بأن اليابان ستدرس تقليص إصدار السندات طويلة الأجل للغاية، بعد الارتفاع الحاد في العوائد في الأسابيع القليلة الماضية، وزاد الين بنحو تسعة في المئة منذ بداية العام، بسبب ضعف الدولار.

وتراجع اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1306 دولار بعد انخفاضه 0.5 في المئة في الجلسة السابقة، بعدما ألقى الإقبال على شراء الدولار بظلاله على الأسواق وسط مؤشرات على احتمال إبرام اتفاقيات تجارية، فضلاً عن بيانات تظهر أن ثقة المستهلك الأمريكي في مايو أفضل بكثير مما كان متوقعاً.

وسجل الجنيه الاسترليني في أحدث التداولات 1.34885 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى في ثلاث سنوات، الذي لامسه، الاثنين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.25 في المئة إلى 99.776، لكنه هبط ثمانية في المئة منذ بداية العام متأثراً ببحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأمريكية.

ووصل الدولار الأسترالي في أحدث التداولات إلى 0.6436 دولار أمريكي بعد أن أظهرت بيانات ثبات معدل تضخم أسعار المستهلكين في أبريل، ما يبقي الآمال في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، وخفض بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29 في المئة إلى 0.5966 دولار، بعد أن أشار البنك المركزي النيوزيلندي إلى أنه قد يكون أقرب إلى نهاية التيسير النقدي مقارنة بما كان يأمله البعض، وخفض البنك أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً.