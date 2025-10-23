«ميتا» و«بلو أوول» تبرمان أكبر صفقة رأسمال خاص في التاريخ

تستعد شركة ميتا لإتمام صفقة تمويلية قياسية بقيمة تقارب 30 مليار دولار لتشييد أضخم مركز بيانات لها في العالم بولاية لويزيانا الأمريكية، في ما يعد أكبر صفقة رأسمال خاص على الإطلاق.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «بلومبرج»، ستتشارك ميتا وبلو أوول كابيتال ملكية مشروع هايبيريون في مقاطعة ريتشلاند، حيث ستحتفظ ميتا بنسبة 20% فقط من الأسهم، فيما يتم تمويل المشروع من خلال شركة ذات غرض خاص تشمل ديوناً بقيمة 27 مليار دولار واستثمارات رأسمالية بنحو 2.5 مليار دولار، تولت مورجان ستانلي ترتيبها.

ويتوقع أن يوفر هذا النموذج التمويلي خريطة طريق جديدة لشركات التكنولوجيا الكبرى الراغبة في بناء مراكز بيانات ضخمة دون التأثير على تصنيفاتها الائتمانية، إذ تتيح هيكلية الشركات ذات الغرض الخاص تمويلاً مستقلاً عن الميزانية العمومية للشركات، مع إبقاء ملكية الأصول واستثمارها ضمن تصنيف ائتماني مرتفع.

وستتولى ميتا تطوير وتشغيل واستئجار المشروع المنتظر إنجازه عام 2029، على أن تمول الشركة نحو 6 مليارات دولار من أعمال الإنشاء ضمن حصتها في المشروع.

ويعد هذا الإنجاز انتصاراً مهماً لشركة بيمكو (PIMCO، المقرض الرئيسي في الصفقة، والتي تعمل على توسيع نشاطها خارج نطاق الديون العامة نحو التمويل القائم على الأصول.

ويعد مشروع هايبيريون أكبر مراكز البيانات التي تمتلكها ميتا عالمياً، إذ يمتد على مساحة 4 ملايين قدم مربعة، ويتوقع أن تصل قدرته القصوى إلى 5 جيجاواط، أي ما يعادل استهلاك 4 ملايين منزل أمريكي من الطاقة.

ويمثل المشروع الجديد جزءاً من خطة توسّع عالمية لميتا في بناء مراكز بيانات فائقة القدرة لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي.

فإلى جانب موقع لويزيانا، أعلنت الشركة عن مجمع ضخم في مدينة إل باسو بولاية تكساس بقدرة غيغاواط، إضافة إلى مركز جديد في ولاية أوهايو.

وتأتي الصفقة في وقت تشهد فيه شركات التكنولوجيا العالمية طفرة في الاقتراض لتغطية تكاليف تطوير بنية الذكاء الاصطناعي، إذ جمعت شركات القطاع في الولايات المتحدة نحو 157 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، بزيادة 70% عن العام الماضي، بحسب بيانات «بلومبرج».