الصين تحتل مكانة أمريكا لتصبح الشريك التجاري الأول لألمانيا

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الألماني أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة لتصبح أكبر شريك تجاري لألمانيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مستعيدة الصدارة مع فرض واشنطن رسوماً جمركية أعلى على الصادرات الألمانية.

وأوضحت حسابات رويترز أن إجمالي التبادل التجاري بين ألمانيا والصين بلغ 163.4 مليار يورو (190.7 مليار دولار) من يناير إلى أغسطس، في حين بلغ حجم التجارة مع الولايات المتحدة 162.8 مليار يورو.

وكانت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول لألمانيا في عام 2024، منهية بذلك هيمنة صينية استمرت ثماني سنوات. وجاء هذا التحول بينما كانت برلين تسعى إلى تقليص اعتمادها على بكين، مشيرة إلى خلافات سياسية واتهامات بممارسات تجارية غير عادلة.

ولكن السياسات التجارية تبدلت مجدداً هذا العام مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وفرض الرسوم الجمركية.

أثرت الرسوم الجمركية على الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة، التي تراجعت بنسبة 7.4 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مقارنة بعام 2024، لتصل إلى 99.6 مليار يورو. وفي أغسطس، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 23.5 بالمئة على أساس سنوي، ما يشير إلى تسارع هذا الاتجاه.

وقال ديرك ياندورا، رئيس اتحاد التجارة الخارجية الألماني «لا شك أن سياسة الرسوم الجمركية والتجارة الأمريكية تعد سبباً مهماً في تراجع المبيعات». وأضاف أن الطلب الأمريكي على السلع الألمانية التقليدية المخصصة للتصدير، مثل السيارات والآلات والمواد الكيميائية، انخفض.