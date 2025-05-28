المؤشرات اليابانية تتخلى عن مكاسبها المبكرة وتغلق دون تغيير

تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن مكاسب مبكرة بلغت 1.2 بالمئة ليغلق مستقراً اليوم الأربعاء مع توخي المستثمرين الحذر قبل إعلان أرباح شركة إنفيديا الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي.

واستقر المؤشر نيكاي عند 37722.40 نقطة، دون تغيير فعلي لكنه أنهى موجة صعود استمرت ثلاثة أيام.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً هامشياً 0.02 نقطة إلى 2769.51 نقطة.

وحظيت الأسهم اليابانية بدعم في البداية من ضعف شديد للين، وهو ما عزز قيمة الإيرادات الخارجية للعديد من الشركات المحلية المصدرة ذات الوزن الثقيل.

ومع ذلك، أدى مزاد ضعيف للسندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل إلى ارتفاع العوائد مجدداً، ما أثر على المعنويات.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير محللي السوق في شركة سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول، إن هناك حاجة إلى دفعة إضافية لرفع مؤشر نيكاي بقوة فوق 38 ألف نقطة، مثل المزيد من التطورات الإيجابية في مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأضاف أن ضعف الين يدعم المعنويات لكن «لا يمكن القول إن سوق الصرف الأجنبي استقرت».

وظل سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لإنفيديا أكبر رابح على المؤشر نيكاي من حيث النقاط، وأنهى الجلسة على ارتفاع 1.6 بالمئة.

وعلى النقيض من ذلك، تخلى سهم طوكيو إلكترون لتصنيع آلات صنع الرقائق عن مكاسبه المبكرة وأغلق منخفضاً 0.1 بالمئة.

وكانت أسهم شركات صناعة السيارات قوية في التعاملات المبكرة، لكنها أنهت اليوم على أداء متباين. وصعد سهم هوندا 1.3 بالمئة، لكن سهم تويوتا تخلى عن المكاسب ونزل 0.3 بالمئة.

وكان سهم نيسان من بين أكثر الأسهم تقلباً خلال اليوم، إذ قفز 4.6 بالمئة في بداية جلسة ما بعد الظهر عقب تقرير إعلامي أفاد بأن الشركة تخطط لجمع تمويل يتجاوز سبعة مليارات دولار لدعم تحول في أعمالها. إلا أنه تخلى عن هذه المكاسب لينهي اليوم منخفضاً 0.3 بالمئة.