أسهم أوروبا تستقر مع ترقب بيانات اقتصادية ومفاوضات التجارة الأمريكية

لم يطرأ تغير كبير على الأسهم الأوروبية، الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون تقدماً في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى صدور بعض البيانات الاقتصادية في المنطقة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 عند 552.56 نقطة خلال التداولات، ليتوقف مؤقتاً بعد جلستين متتاليتين من المكاسب قادها تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية على التكتل.

وذكر مصدران مطلعان أن صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي طلبوا من الشركات الكبرى والرؤساء التنفيذيين تقديم تفاصيل حول خطط استثماراتهم في الولايات المتحدة على وجه السرعة في حين تستعد بروكسل لمحادثات تجارية مع واشنطن.

وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.29 بالمئة. وأظهرت بيانات في وقت سابق أن أسعار الواردات الألمانية انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.

وانخفض المؤشر كاك الفرنسي 0.13 بالمئة بعد أن أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي نمواً طفيفاً في الربع الأول من العام بما يتماشى مع التوقعات.

وانخفضت أسهم شركة كينجفيشر، للبيع بالتجزئة والمتخصصة في مجال تحسين المنازل، 2.3 بالمئة بعد أن جاءت نتائج الربع الأول دون توقعات المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأسواق العالمية على النتائج الفصلية القادمة من شركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر أن تصدر بعد إغلاق التداول في وول ستريت.