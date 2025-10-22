أرباح «باركليز» تتراجع تحت ضغط قروض السيارات

كشف بنك «باركليز» عن تراجع أرباحه، بعدما أعلن عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 235 مليون جنيه استرليني (313 مليون دولار) لتغطية تكلفة تعويض عملاء قروض السيارات السابقين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، الأربعاء، أن المجموعة المصرفية حققت أرباحاً قبل احتساب الضرائب بلغت 2.1 مليار جنيه استرليني خلال الربع الثالث، في الفترة بين يوليو وسبتمبر، بانخفاض نسبته 7% عن العام السابق.

وقد راعى ذلك تأثير حاجة المجموعة إلى مخصصات أكبر من أجل مشكلة تمويل السيارات.

وبعد مراجعة خطة التعويض التي طرحتها هيئة السلوك المالي، أفاد «باركليز» بأنه لا يعتقد أن الاحتياطي السابق لديه - والبالغ 90 مليون جنيه استرليني - سيكون كافياً لتغطية التكاليف.

وبعد احتساب المبلغ الإضافي الذي يبلغ 235 مليون جنيه استرليني، يصل إجمالي مخصصات المجموعة إلى 325 مليون جنيه استرليني، وهو ما يعكس تقديراً معقولاً لتكاليف التعويضات، بحسب المجموعة.