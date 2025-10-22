توقع خفض الرسوم الأمريكية على المنتجات الهندية من 50% إلى 15%

قالت مصادر مطلعة، إن الهند والولايات المتحدة تقتربان من إبرام صفقة تجارية قد تخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الهندية من حوالي 50% إلى 15%.

ونقلت صحيفة ذا مينت الهندية عن المصادر القول إن نيودلهي قد توافق في المقابل على خفض وارداتها من النفط الروسي تدريجياً، والسماح للولايات المتحدة بتصدير المزيد من الذرة وفول الصويا غير المعدل وراثياً إلى السوق الهندية.

ورجحت الصحيفة أن يتم الإعلان عن الاتفاق عندما يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا بحضور ترامب خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على المنتجات الهندية في الشهر الماضي بنسبة 25% كرسوم عادية ورسوم عقابية بنسبة 25% بسبب استيراد الهند للنفط الروسي، وما تقول الولايات المتحدة إنها رسوم مرتفعة وحواجز تجارية أخرى تفرضها الهند على دخول المنتجات الأمريكية للسوق الهندية. وتعتبر الرسوم الأمريكية الجديدة على الهند الأعلى بين الدول الآسيوية مما أدى إلى تدهور حاد في العلاقات الهندية الأمريكية والتي ظلت تشهد تحسنا على مدى سنوات.

مع ذلك، واصل الجانبان الأمريكي والهندي مناقشاتهما للتوصل إلى اتفاق. وخلال احتفال مهرجان ديوالي الهندوسي في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، قال ترامب إن مودي أكد له خلال اتصال هاتفي أن الهند ستُقلص مشترياتها من النفط الروسي، مما أثار احتمال خفض الرسوم الأمريكية على الهند.

من ناحيته أشار مودي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إلى تلقي المكالمة من ترامب، لكنه لم يفصح عن فحواها.