الين يرتفع وسط تقلبات بالسوق بفعل هبوط الذهب

انخفض الدولار خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء متراجعا عن أعلى مستوى مقابل الين في أسبوع، إذ أدى تراجع وجيز لأسعار الذهب إلى إعادة توازن بين مختلف أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب 0.5 بالمئة إلى 4145.29 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في الجلسة السابقة أكبر هبوط في يوم واحد خلال خمس سنوات. وتبينت هشاشة ثقة المستثمرين، إذ انخفضت أسعار المعدن الأصفر لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 4003.39 دولار خلال الصباح، في أعقاب أفضل ارتفاع للذهب منذ ما يقرب من نصف قرن.

وقال أليكس هيل العضو المنتدب بشركة إليكتوس فاينانشال المحدودة في أوكلاند "ما يرتفع يجب أن ينخفض. كانت السوق ترتفع بالمثل، وفي مرحلة ما يجب أن تشهد بعض الهبوط".

ويسجل المعدن الأصفر أفضل أداء له منذ عام 1979 وسط توقعات بأن السياسات الاقتصادية غير التقليدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والهجمات على استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) ستقوض الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية، وهو ما دفع بعض البنوك المركزية إلى تنويع أصولها بزيادة المعادن الثمينة.

وهبط الدولار في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 151.74 ين، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع الصادرات اليابانية في سبتمبر أيلول للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

وذكرت مصادر حكومية مطلعة لرويترز اليوم الأربعاء أن رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي تعد حزمة تحفيز اقتصادي من المرجح أن تتجاوز حزمة العام الماضي البالغة 13.9 تريليون ين (92.19 مليار دولار) لمساعدة الأسر على مواجهة التضخم.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في سيدني إنه في حين حدثت تقلبات خلال الأسابيع القليلة الماضية في العملات الرقمية والبنوك الإقليمية الأمريكية والآن الذهب، ظل الدولار مستقرا نسبيا.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، 98.84 متراجعا 0.1 بالمئة بعد ارتفاعه لثلاثة أيام. ورفض ترامب أمس الثلاثاء طلبا من كبار المشرعين الديمقراطيين للاجتماع قبل انتهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ ثلاثة أسابيع.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.16135 دولار بعد تعليق القمة التي كانت مزمعة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رفض موسكو وقف إطلاق النار فورا في أوكرانيا.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33785 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.2 % إلى 0.6503 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5753 دولار.