النفط يرتفع أكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء مواصلة مكاسبها لليوم الثاني على التوالي بدعم من مخاطر الإمدادات المرتبطة بالعقوبات وآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وأنباء عن سعي الولايات المتحدة للحصول على النفط لإعادة ملء احتياطياتها الاستراتيجية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا، أو 1.5 بالمئة، إلى 62.26 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أو 1.6 بالمئة، إلى 58.16 دولارا.

وتعافى النفط من أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الاثنين، مدفوعا بزيادة ضخ المنتجين للنفط وتأثير التوتر التجاري على الطلب.

ونشأت مخاطر على الإمدادات من أنباء تأجيل قمة مقررة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين ومخاوف انقطاع الإمدادات التي غذتها الضغوط الغربية على شراء دول بآسيا للنفط الروسي.

وقال موكيش ساهديف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إكس أناليستس لاستشارات أسواق الطاقة، "على الرغم من التوقعات السلبية السائدة نتيجة وفرة المعروض النفطي وضعف الطلب، فإن خطر انقطاع الإمدادات في بؤر ساخنة مثل روسيا وفنزويلا وكولومبيا والشرق الأوسط لا يزال قائما، ويحول دون بقاء أسعار النفط دون مستوى 60 دولارا".

ويراقب المستثمرون عن كثب أيضا تقدم محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، إذ من المتوقع أن يجتمع مسؤولون من البلدين هذا الأسبوع في ماليزيا.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يعتزم مقابلته في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية أعلنت أمس الثلاثاء أنها تتطلع إلى شراء مليون برميل من النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، سعيا منها للاستفادة من انخفاض أسعار النفط نسبيا للمساعدة في تجديد المخزون.

وأفادت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس، بانخفاض مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.