كنز القرن بقيمة 413 مليار يورو.. أغنى رواسب لليثيوم في العالم تحت بركان خامد

تحت السهول البركانية التي تعصف بها الرياح على حدود ولايتي نيفادا وأوريغون الأمريكيتين، يكمن ما قد يكون أكبر رواسب الليثيوم المسجلة على الإطلاق - رواسب قد تُعيد التوازن العالمي بهدوء في سباق المعادن الأساسية لتشغيل المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة.

الموقع، المعروف باسم كالديرا ماكديرميت، هو بقايا بركان هائل عمره 16.4 مليون عام، وهو فوهة بركانية هائلة تشكلت بعد ثوران كارثي خلال العصر الميوسيني وفق ديلي جالاكسي.

هذا الثقب الجيولوجي القديم، الذي أصبح خامداً إلى حد كبير ومهملاً ، قد يحتوي على أكثر من 120 مليون طن متري من الليثيوم، وهو رقم يضعه في مرتبة متقدمة عن سالار دي أويوني الشهير في بوليفيا من حيث الكم، أما الآثار الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية، فهي عميقة.

تُفصّل دراسة مُحكّمة نُشرت في مجلة "ساينس أدفانسز" تركيزات الليثيوم الاستثنائية المُحتبسة في الصخور الغنية بالطين في أعماق كالديرا.

الأرقام مُذهلة حيث تصل نسبة الليثيوم إلى 2.4% وزناً، أي أكثر من ستة أضعاف التركيزات النموذجية الموجودة في رواسب أحجار الطين المُماثلة عالمياً.

والأكثر إثارةً للإعجاب هو طريقة تشكّل هذه الرواسب - من خلال عملية حرارية مائية نادرة من مرحلتين لم يسبق للجيولوجيين توثيقها في هذا السياق.

تعدين الليثيوم في كالديرا ماكديرميت

بالنسبة للولايات المتحدة، التي تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من الليثيوم - معظمها من الصين وتشيلي والأرجنتين - يأتي هذا الاكتشاف في وقتٍ من المتوقع أن يزداد فيه الطلب العالمي على الليثيوم ثمانية أضعاف بحلول عام 2040 ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية .

لم يعد تأمين إمدادات محلية موثوقة أولوية اقتصادية فحسب، بل أصبح أيضاً مسألة سياسة وطنية، وفي ممر ثاكر، أقصى الطرف الجنوبي من فوهة البركان، ربما تكون الولايات المتحدة قد وجدت ضالتها.

حادثة جيولوجية ذات آثار بمليارات اليورو

تبدأ قصة وفرة الليثيوم في كالديرا ماكديرميت بالزجاج البركاني، وتحديداً في أعقاب ثوران البركان العملاق قبل 16.4 مليون سنة.

مع برودة كالديرا، تشكّلت بحيرة تجمع طبقات من الرماد والرواسب الغنية بطين السمكتيت المحتوي على الليثيوم، لكن ذلك لم يكن سوى نصف العملية.

بعد حوالي 100,000 عام من الثوران الأول، أدى انبعاث الصخور المنصهرة إلى ظهور سوائل حرارية مائية - مياه شديدة الحرارة مشبعة بالبوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم والفلور - تسربت عبر قاع البحيرة.

حوّلت هذه السوائل السمكتيت إلى إليت ، وهو طين أندر يحتفظ بكمية أكبر بكثير من الليثيوم.

تحتوي بعض العينات من ممر ثاكر على أكثر من 18,000 جزء في المليون ، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، متجاوزةً بذلك مصادر طين الليثيوم الأخرى المعروفة.

اكتشافٌ نادرٌ كل قرن

هذا التركيز العالي غير المعتاد - والحجم الهائل للرواسب - هو ما دفع الجيولوجيين إلى وصفه بأنه اكتشافٌ نادرٌ كل قرن.

يصفه الباحثون المشاركون في الدراسة، بمن فيهم علماء من جامعة كولومبيا وشركة ليثيوم أمريكاس ، بأنه "رواسب ليثيوم استثنائية" تشكلت بفعل ظروفٍ من غير المرجح أن تحدث في أي مكانٍ آخر على الأرض.

الوضع الاقتصادي مُذهلٌ أيضًا. فمع تداول الليثيوم حاليًا بحوالي 34,000 يورو للطن المتري، تُقدَّر قيمة رواسب ماكديرميت بأكثر من 400 مليار يورو - وهي قيمة قد ترتفع مع تسارع الطلب العالمي على الليثيوم.

كما يتماشى هذا مع سعي إدارة ترامب لتحقيق استقلالية المعادن ، وهي سياسةٌ تُركِّز بشكل متزايد على أمن الطاقة بقدر ما تُركِّز على حماية البيئة.

صرّح توماس بنسون، الباحث الرئيسي في الدراسة والجيولوجي ذو الخبرة التي تزيد عن عقد في تعدين الليثيوم، وفق مجلة " ساينس أدفانسز" : "قد تُشكّل العملية الحرارية المائية التي شكّلت طين الإليت هذا مفتاحاً لاكتشاف رواسب مماثلة في مناطق بركانية أخرى، ولكن حتى الآن، لم نرَ شيئًا يُشبه هذا".