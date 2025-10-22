الين يتراجع بانتخاب تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان

وانخفضت العملة اليابانية في أحدث معاملات 0.4 بالمئة إلى 151.38 يناً مقابل الدولار. وقال هيروفومي سوزوكي كبير محللي العملات الأجنبية لدى (إس.إم.بي.سي): «على الرغم من أن التحفيز المالي متوقع، فمن غير المرجح أن يكون جريئاً نظراً لصعوبات إدارة السياسة».
وعانى الين أمام العملات الأخرى، إذ ارتفع اليورو في أحدث معاملات 0.33 بالمئة إلى 176.06 يناً، في حين صعد الجنيه الاسترليني 0.28 بالمئة إلى 202.55 ين.
وفي السوق الأوسع، كانت العملات في الغالب حبيسة نطاق ضيق إلى حد بعيد لكن الدولار عوض خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة باستمداد الدعم من تراجع الين.
وتقدم مؤشر الدولار 0.16 بالمئة إلى 98.77، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.21 بالمئة إلى 0.6499 دولار أمريكي. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5727 دولار أمريكي، في حين صعد اليوان في الداخل بشكل طفيف إلى 7.1183 للدولار.