الين يتراجع بانتخاب تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان

انخفض الين بعد انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء لليابان لتكون أول امرأة تتولى المنصب، إذ يراهن المستثمرون على أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توقعات مشوشة لسعر الفائدة وسخاء مالي أكبر.

وفازت تاكايتشي، زعيمة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، في تصويت بمجلس النواب، أمس، وهو ما أعقبه تصويت بالموافقة في مجلس المستشارين وأداؤها اليمين رئيسة للوزراء.

وانخفضت العملة اليابانية في أحدث معاملات 0.4 بالمئة إلى 151.38 يناً مقابل الدولار. وقال هيروفومي سوزوكي كبير محللي العملات الأجنبية لدى (إس.إم.بي.سي): «على الرغم من أن التحفيز المالي متوقع، فمن غير المرجح أن يكون جريئاً نظراً لصعوبات إدارة السياسة».

وأضاف: «من المرجح تجنب انخفاض حاد في قيمة الين مع توقع استمرار الضغط الهبوطي الخفيف على الين».

وعانى الين أمام العملات الأخرى، إذ ارتفع اليورو في أحدث معاملات 0.33 بالمئة إلى 176.06 يناً، في حين صعد الجنيه الاسترليني 0.28 بالمئة إلى 202.55 ين.

وفي السوق الأوسع، كانت العملات في الغالب حبيسة نطاق ضيق إلى حد بعيد لكن الدولار عوض خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة باستمداد الدعم من تراجع الين.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.16 بالمئة إلى 1.3383 دولار، في حين هبط اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1630 دولار، ولم يساعده في ذلك تراجع الضبابية السياسية في فرنسا.

وتقدم مؤشر الدولار 0.16 بالمئة إلى 98.77، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.21 بالمئة إلى 0.6499 دولار أمريكي. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5727 دولار أمريكي، في حين صعد اليوان في الداخل بشكل طفيف إلى 7.1183 للدولار.