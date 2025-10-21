الرسوم الأمريكية تبطئ عقارب الساعات السويسرية

تراجعت صادرات الساعات السويسرية في سبتمبر، متأثرة بفرض إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 39% على واردات الولايات المتحدة من سويسرا، أكبر سوق في العالم لقطاع الساعات.

انخفضت قيمة صادرات الساعات بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ ملياري فرنك سويسري (2.5 مليار دولار أمريكي)، بحسب بيان صدر عن اتحاد صناعة الساعات السويسرية، يوم الثلاثاء، وطغى انخفاض الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 55% على ارتفاعها في معظم الأسواق خلال الشهر الماضي.

وهذا ثاني انخفاض شهري على التوالي لصادرات الساعات المتجهة إلى الولايات المتحدة، بعد ارتفاعها في يوليو مع مسارعة المنتجين إلى زيادة المخزون قبيل تطبيق الرسوم الجمركية.

وأشار البيان إلى أنه باستبعاد تأثير الصادرات إلى أمريكا، زادت صادرات الساعات السويسرية بنسبة 7.8% خلال الشهر الماضي.

تصدرت الساعات الفولاذ التراجع، مع انخفاض قيمة صادراتها بنسبة 3.8%، كما تراجعت شحنات الساعات، التي تتجاوز أسعارها 3 آلاف فرنك، وتلك التي تقل أسعارها عن 500 فرنك، بينما ارتفعت صادرات الساعات متوسطة السعر بنسبة 4.2% في سبتمبر.

بشكل عام انتعشت صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة في سبتمبر، في إشارة إلى عدم تأثر الطلب على المنتجات السويسرية حتى الآن بتبعات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

تواصل الحكومة السويسرية التفاوض مع واشنطن في مسعى لخفض الرسوم الجمركية، إلا أن احتمالات نجاحها في ذلك يكتنفها الغموض. وفي حين قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة «ستبرم اتفاقاً مع سويسرا على الأرجح»، لم تظهر إشارة تذكر على إحراز تقدم منذ ذلك الحين.