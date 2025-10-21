تعطل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"

أشارت تقارير المستخدمين يوم الثلاثاء إلى وجود مشاكل في "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، وفقًا لموقع "داون ديتكتور".

وتعرضت خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" لعطل مفاجئ أثر على اتصال المستخدمين في الولايات المتحدة.

وبحسب موقع تتبع الأعطال "داون ديتكتور"، توزعت معظم المشكلات المبلغ عنها في خدمة "ستارلينك" بين انقطاع الإنترنت بنسبة 68%، وتوقف كامل للخدمة بنسبة 22%، وضعف في جودة الإشارة بنسبة 10%.

ويأتي ذلك بعد أن عادت خدمة أمازون السحابية إلى عملياتها الطبيعية، حسبما قالت الشركة، بعد انقطاع الإنترنت الذي تسبب في اضطرابات عالمية بين آلاف المواقع، بما في ذلك بعض تطبيقات الويب الأكثر شعبية مثل مثل "ريديت"، و"روبلوكس"، و"سناب شات"، و"سيجنال".