أسرار أجهزة مسح الجسم الكامل في المطارات.. كيف ترى ما لا تراه العين؟

عند السفر بالطائرات وقبل صعود الطائرة يمر المسافر بإجراءات أمنية وفحص أمني دقيق من خلال أجهزة تمسح الجسم بالكامل لضمان خلوّ المسافرين من الأسلحة أو المتفجرات أو أي مواد خطيرة ومحظورة أخرى فماذا تظهر هذه الأجهزة؟

يقوم المسافر بتمرير أغراضه عبر جهاز الأشعة السينية، ويمر هو عبر ماسح ضوئي لكامل الجسم، وهذه الأجهزة لا تستطيع رؤية الأجهزة الداخلية للجسم وفق موقع islands.

بدأت أجهزة فحص الجسم بالكامل لأول مرة في المطارات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأصبحت إجراءً أمنياً قياسياً بعد أن حاول رجل على متن رحلة من أمستردام إلى ديترويت تفجير عبوة ناسفة كان يحملها في ملابسه الداخلية، لكنه فشل في ذلك.

كيف تعمل هذه الأجهزة؟

تستخدم أجهزة فحص الجسم بالكامل في المطارات تقنية التصوير بالموجات المليمترية، التي تستخدم الإشعاع الكهرومغناطيسي.

كشفت شونا مالفيني ريدن، خبيرة إدارة أمن النقل، وفق مجلة "ريدرز دايجست"، عن آلية عمل تقنية التصوير بالموجات المليمترية، وقالت: "تخترق الموجات الملابس وتنعكس على جلد الراكب (وأي شيء آخر مخفي)، وترتد صورةً يقوم الجهاز بتفسيرها".

لهذا السبب، تُعد أجهزة مسح الجسم بالكامل أكثر فعالية من أجهزة الكشف عن المعادن، والتي تُستخدم أيضاً بشكل شائع في المطارات للفحص الأمني.

بخلاف أجهزة الكشف عن المعادن، تستطيع أجهزة كشف الجسم الكاملة التي تستخدم التصوير بالموجات المليمترية تحديد ما إذا كان الشخص يخفي شيئاً لا ينبغي أن يكون في ملابسه.

ورغم أن التصوير بالموجات المليمترية أصبح الآن المعيار المُتبع في المطارات، إلا أن هذا لم يكن الحال دائماً.

أجهزة التشتت الخلفي

فحتى عام 2013، كانت أجهزة التشتت الخلفي تُستخدم كأجهزة كشف لكامل الجسم، وهي تؤدي نفس وظيفة أجهزة الكشف بالموجات المليمترية، ولكنها تستخدم تقنية الأشعة السينية، ومع ذلك، هناك سبب وجيه وراء التخلص التدريجي من أجهزة التشتت الخلفي في المطارات وهو تهديد الخصوصية.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مخاوف من أن هذه الأجهزة كانت تحفظ الصور التي تلتقطها للمسافرين.

كما أن أجهزة التشتت الخلفي تستخدم الإشعاع المؤين، وتشير دراسة نُشرت في أرشيف الطب الباطني (عبر موقع Medscape ) إلى أنها قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

نفس المشاكل في السنوات الأولى

ووفقاً لدراسة أجريت عام 2014 ونُشرت في مجلة أرشيف الطب الباطني (عبر موقع ميدسكيب )، عانت أجهزة المسح بالموجات المليمترية من نفس المشاكل في السنوات الأولى من استخدامها، إلا أنها، هي الأخرى، كانت قادرة على إنتاج صورة واضحة للشخص الذي يجري مسحه.

في النهاية، ونتيجةً لاعتراضات الجمهور، كما ذكرت قناة NBC News ، أُضيفت فلاتر خصوصية إلى ماسحات الموجات المليمترية، ولهذا السبب، لا تُظهر هذه الماسحات الآن سوى صورة ظلية للشخص فقط، ومن ثم حُلّت المشكلة.

هل أجهزة مسح الجسم بالكامل سيئة ؟

نظرًا لاستخدام أجهزة المسح بالموجات المليمترية للإشعاع، فقد أُثيرت تساؤلات حول الآثار الصحية لاستخدامها، حتى أن البعض يعتقد أنها قد تُلحق الضرر بالحمض النووي، لكن هذا ليس صحيحاً.

تستخدم أجهزة المسح بالموجات المليمترية جرعات صغيرة من الإشعاع غير المؤين، وهو أقل ضرراً من الإشعاع المؤين المعروف بأنه يُسبب السرطان.

قال ديفيد برينر من المركز الطبي بجامعة كولومبيا الأمريكية في حديث سابق لمجلة تايم: "لا يمكن للعلماء الجزم بأن شيئاً ما آمن تماماً، لكنني أؤكد أنه لا يوجد دليل قاطع على أن الموجات المليمترية قد تُلحق الضرر بالحمض النووي".

وأضاف: "إذا كانت المخاطر موجودة، فهي ضئيلة للغاية".

وصرّح لويس نيلسون، من كلية الطب بجامعة روتجرز، نيوجيرسي، لمجلة لايف ساينس بأن المسافرين يتلقون إشعاعاً أكثر على متن الطائرة من جهاز فحص الجسم بالكامل، وينطبق الأمر نفسه على الأشعة السينية الطبية. تجدر الإشارة إلى أن الأشعة السينية تستخدم الإشعاع المؤين.

أشياء مدهشة تؤدي إلى تشغيل أجهزة مسح الجسم بالكامل

هناك بعض المواد التي تفعل جهاز فحص الجسم بالكامل مثل الجلسرين الذي يستخدم كمرطب للبشرة في اللوشن والصابون ومناديل الأطفال وغيرها، فهي تسبب إنذارات خاطئة، كما أن العرق يُفعّل أجهزة مسح الجسم بالكامل.

فجهاز فحص الجسم بالكامل قد يعتبر الجلسرين مادةً متفجرة، وذلك لأنه يُمكن استخدام هذا المُركّب في صنع الديناميت والقنابل، في هذه الحالة، قد تُمسح يديك لإجراء المزيد من الاختبارات، إذا كنت تعلم أن أي منتج قد تستخدمه يحتوي على الجلسرين، فاغسل يديك جيداً لتجنب هذا الخلل.

كما أن الأجهزة الطبية، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب، تحدث إنذاراً خاطئاً، لذا إذا كان الراكب يستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب، يجب أن يخبر الأمن قبل الدخول إلى جهاز فحص الجسم بالكامل، لأن بإمكانهم استخدام استخدام إجراء بديل، مثل التفتيش الجسدي.

وبخصوص جهاز تنظيم ضربات القلب وأجهزة تقويم نظم القلب المزروعة فهي لا تتأثر بجهاز فحص الجسم بالكامل.