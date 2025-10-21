ارتفاع طفيف للدولار الأسترالي واليورو

ارتفع الدولار الأسترالي، أمس، مدعوماً بعوامل تتعلق بالشريك التجاري الأبرز للبلاد الصين بعدما أظهرت البيانات متانة اقتصادها أمام الرسوم الجمركية الأمريكية، فضلاً عن تخفيف الرئيس دونالد ترامب من حدة تصريحاته بشأن التجارة. كذلك ارتفع اليورو بشكل طفيف.

وتراجع الين في البداية بعد أن بدا أنه صار من المؤكد أن ساناي تاكايتشي، وهي واحدة من أنصار التحفيز المالي والنقدي، ستصبح رئيسة وزراء اليابان القادمة بعد أن حصلت على دعم سياسي حاسم لتولي المنصب.

ومحيت تلك الانخفاضات بعد أن جدد هاجيمي تاكاتا، وهو أحد صانعي السياسات ببنك اليابان والمعروف بميله للتشديد النقدي، دعوته لرفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد الصيني 1.1% في الربع الثالث ليتجاوز التوقعات. وتجاوز الناتج الصناعي كذلك التوقعات بعدما زاد 6.5 بالمئة. ورغم أن معدل النمو السنوي البالغ 4.8% يمثل أضعف وتيرة نمو في عام، فإنه يبقي البلاد على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو الرسمي البالغ حوالي خمسة بالمئة.

وقالت دان وانغ مديرة قسم الصين في مجموعة أوراسيا «بالنظر إلى أرقام الأرباع الثلاثة الأولى، فإنه (النمو) سيصل إلى الهدف، مما يعني أن الصين يمكنها تحمل أي ضغوط من الولايات المتحدة».

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6504 دولار.

ولم يشهد اليوان الصيني تغيراً يذكر في التعاملات الخارجية عند 7.1235 مقابل الدولار.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1665 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3431 دولار.

وفي اليابان، عاد المستثمرون إلى ما يسمى «التداولات المراهنة على سياسات تاكايتشي»، والتي تقود لارتفاع الأسهم وهبوط الين، بعد أن أبرم حزبها الديمقراطي الحر الحاكم تحالفاً مع حزب التجديد الياباني. وأدت التطورات في اليابان إلى ارتفاع الدولار 0.4 % إلى 151.20 يناً.