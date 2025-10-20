النفط يتراجع وسط مخاوف من تخمة في المعروض عالمياً

تراجعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة اليوم الاثنين تحت ضغط المخاوف من تخمة في المعروض عالميا، إذ زاد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وضعف الطلب على الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو ما يعادل 1.7 بالمئة إلى 60.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 1312 بتوقيت جرينتش، بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار، أو 1.8 بالمئة لتصل إلى 56.51 دولار.

وهبط كلا الخامين القياسيين أكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي، ليسجلا الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة فائض المعروض في عام 2026.

وفي الأسبوع الماضي، حثت رئيسة منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة والصين على تهدئة التوتر التجاري بينهما، محذرة من أن فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم قد يقلص الناتج المحلي الإجمالي سبعة بالمئة على المدى الطويل.

وجدد البلدان، وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم، حربهما التجارية في الآونة الأخيرة، بفرض رسوم جمركية إضافية على السفن التي تنقل البضائع بينهما، في خطوة متبادلة قد تعطل تدفقات الشحن العالمية.

ولا تزال حالة عدم اليقين قائمة بشأن مصير إمدادات النفط الروسية، مع تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد من أن واشنطن ستبقي على الرسوم الجمركية "الضخمة" على الهند ما لم تتوقف عن شراء النفط الروسي.

وبالنسبة للمعروض، أضافت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي منصات حفر للنفط والغاز الطبيعي لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع، وفقا لما ذكرته شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز.





