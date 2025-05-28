أرباح الشركات الصناعية الكبرى بالصين ترتفع 1.4 % في 4 أشهر

أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس نمو أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 1.4 % سنوياً خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، مقابل ارتفاعها بنسبة 0.8 % خلال أول 3 أشهر من العام.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات الواحدة منها عن 20 مليون يوان (2.78 مليون دولار) حققت أرباحاً مجمعة خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين بقيمة 2.12 تريليون يوان.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إلى أن أرباح هذه الشركات زادت خلال أبريل بنسبة 3 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت أرباح الشركات الخاصة بنسبة 4.3 % على أساس سنوي.

وسجلت الشركات ذات الاستثمار الأجنبي نمواً بنسبة 2.5 %، فيما انخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 4.4 % خلال نفس الفترة.