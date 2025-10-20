تعطل خدمات أمازون ويب سيرفيسز يربك مواقع الشركات العالمية

تعطلت مواقع الشركات العالمية، أبرزها شركات الطيران الأمريكية، من بينها «دلتا إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز»، بسبب خلل في خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة «أمازون»، ما أدى إلى صعوبة في الوصول إلى أنظمة الحجز ومعلومات الرحلات.

وأوضحت «يونايتد إيرلاينز» عبر منصة «إكس»، أنها تواجه خللاً فنياً في أنظمتها الإلكترونية، مشيرة إلى أنها تعمل على تحديث الأنظمة، وإعادة تشغيل الخدمات تدريجياً.

فيما لم تظهر بعض الحجوزات على تطبيقات شركات الطيران، بينما اشتكى العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم قدرتهم على إتمام إجراءات السفر أو تسليم الأمتعة، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».

يأتي هذا، بعدما أعلنت «أمازون ويب سيرفيسز» أنها تواجه مشكلة تشغيلية تؤثر في خدماتها في المنطقة الشرقية من الولايات المتحدة، ما تسبب في تعطل عدد من المواقع الإلكترونية والتطبيقات العالمية.

وأشارت أمازون ويب سيرفيسز إلى وجود «مشكلة تشغيلية» تؤثر في «خدمات متعددة»، وقالت إنها «تعمل على مسارات متعددة ومتوازية لتسريع عملية التعافي»، وذلك في تحديث صدر الساعة 2:01 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ. وقد تأثرت أكثر من 70 خدمة من خدماتها.

وبعد فترة وجيزة، قالت شركة أمازون ويب سيرفيسز، إنها لاحظت «علامات مهمة على التعافي».

وتم «التخفيف من حدة المشكلة بشكل كامل»، وفقاً لما ذكرته أمازون ويب سيرفيسز في تحديث، مضيفة أن معظم عمليات خدمة أمازون ويب سيرفيسز «تنجح بشكل طبيعي الآن».

وقالت الشركة: «قد يتم تقليص بعض الطلبات، بينما نعمل على التوصل إلى حل كامل»، مشيرة إلى أن بعض الخدمات تواصل العمل على معالجة تراكم الطلبات.

كما واجهت مواقع الحكومة البريطانية أيضاً مشكلات، وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لشبكة «سي إن بي سي»: «نحن على علم بحادث يؤثر في خدمات أمازون ويب، والعديد من الخدمات الإلكترونية التي تعتمد على بنيتها التحتية. ومن خلال إجراءاتنا المعمول بها للاستجابة للحوادث، نحن على اتصال بالشركة التي تعمل على استعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن».

وأكدت مجموعة لويدز المصرفية تأثر بعض خدماتها، وطلبت من عملائها «الصبر» ريثما تعمل على استعادتها. وبعد حوالي 20 دقيقة، أضافت أن الخدمات عادت للعمل.

وقال متحدث باسم موقع Reddit، لشبكة «سي إن بي سي» أيضاً: «يعمل الموقع أيضاً على تقليص حجمه إلى 100 %، بينما نتحدث».

وأبلغ بعض عملاء يونايتد ودلتا على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم لم يتمكنوا من العثور على حجوزاتهم عبر الإنترنت، أو تسجيل الوصول أو تسليم الأمتعة.

وأشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الآخرون، إلى حدوث انقطاع في الألعاب المستندة إلى السحابة، بما في ذلك Roblox وFortnite، في حين قالت بورصة العملات المشفرة Coinbase، إن العديد من المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمة بسبب الانقطاع.

أعلنت أداة التصميم الجرافيكي «كانفا»، أنها «تواجه ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الأخطاء، ما يؤثر في وظائفها. هناك مشكلة كبيرة في مزود الخدمة السحابية الأساسي لدينا».

أداة البحث المُولِّدة للذكاء الاصطناعي «بيربليكسيتي» مُتأثرة أيضاً. صرّح الرئيس التنفيذي، أرافيند سرينيفاس، في منشور على منصة X: «السبب الجذري هو مشكلة في أمازون ويب سيرفيسز. نعمل على حلها».

برمجيات مركزية

ليست هذه المرة الأولى التي تتأثر فيها شركات كبرى بمشكلة تقنية، ففي يوليو 2024، كشف تحديث برمجي معيب أجرته شركة الأمن السيبراني «كراود سترايك»، عن مدى هشاشة البنية التحتية التكنولوجية العالمية، حيث تسبب في تعطل أنظمة مايكروسوفت ويندوز، ما تسبب في فوضى بملايين الدولارات، وإلغاء آلاف الرحلات الجوية. كما أثر في المستشفيات والبنوك.

قال روب جاردين كبير مسؤولي الخدمات الرقمية في شركة NymVPN للأمن السيبراني، في بيان: «لا توجد أي مؤشرات على أن انقطاع خدمة أمازون ويب سيرفيسز هذا ناجم عن هجوم إلكتروني - يبدو أنه عطل فني، أثر في أحد مراكز بيانات أمازون الرئيسة». وأضاف: «قد تحدث هذه المشكلات عند زيادة تحميل الأنظمة، أو تعطل جزء رئيس من الشبكة، ولأن العديد من المواقع الإلكترونية والتطبيقات تعتمد على أمازون ويب سيرفيسز، فإن التأثير ينتشر بسرعة».

يُذكرنا هذا الحادث بأن الأمن السيبراني لا يقتصر على الحماية من التهديدات فحسب، بل يشمل أيضاً المرونة. ينبغي على الشركات التخطيط للأعطال التقنية، بنفس الجدية التي تُخطط بها للهجمات السيبرانية، مع ضمان امتلاكها أنظمة احتياطية، واستراتيجيات متعددة السحابات، لضمان استمرارية الخدمات عند حدوث أي طارئ.

في الواقع، صرّح مايك تشابل أستاذ تكنولوجيا المعلومات في كلية مندوزا للأعمال بجامعة نوتردام، وعالم الحاسوب السابق في وكالة الأمن القومي، في بيان له: «إن DynamoDB ليس مصطلحاً مألوفاً لدى معظم المستخدمين». ومع ذلك، فهو «أحد أهم مصادر بيانات الإنترنت الحديثة».

أضاف تشابل: «سنعرف المزيد خلال الساعات والأيام القادمة، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن المشكلة لم تكن في قاعدة البيانات نفسها. يبدو أن البيانات آمنة. بل حدث خلل في السجلات التي تُرشد الأنظمة الأخرى إلى أماكن بياناتها».

تُذكّرنا هذه الحلقة بمدى اعتماد العالم على عدد قليل من كبار مزودي خدمات السحابة: أمازون، ومايكروسوفت، وغوغل. فعندما يعطس أحد كبار مزودي خدمات السحابة، يُصاب الإنترنت بالزكام.

أوبن إيه آي تتغلب على العطل

وأعلنت شركة «أوبن إيه آي»، التغلب على العطل التقني الذي أثر في عدد من خدماتها، وتسبب في مشكلات واسعة في تسجيل الدخول للمستخدمين.

وأوضحت مطورة «شات جي بي تي»، في تحديثها الفني المنشور على موقعها الرسمي، أن جميع الخدمات المتأثرة تعمل بشكل كامل وطبيعي حالياً.

كانت «أوبن إيه آي» قد حددت المشكلة، مشيرة إلى أن المستخدمين يواجهون صعوبات في تسجيل الدخول للخدمات المتأثرة، والاستعانة بالدعم الفني عبر مركز المساعدة، فضلاً عن صعوبة تلقي الرسائل النصية القصيرة اللازمة لإتمام عملية الدخول.

وتزامن ذلك مع انقطاع واسع في خدمات «إيه دبليو إس»، أثر في منصات الألعاب الشهيرة، مثل «فورتنايت» المملوكة لشركة «إبيك جيمز»، و«روبلكس»، و«كلاش رويال»، كما تأثرت تطبيقات مالية عدة بالعطل، من بينها «فينمو» التابع لـ «باي بال»، وامتد الخلل إلى تطبيق النقل «ليفـت».