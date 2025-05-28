الدولار يرتفع بعد تأجيل الرسوم الجمركية

ارتفع الدولار، أمس، مع التقاط المستثمرين الأنفاس بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية أعلى على الاتحاد الأوروبي، بينما تعرض الين لضغوط جراء انخفاض عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل بشكل حاد.

وكانت الأسواق الأمريكية والبريطانية مغلقة، الاثنين، بسبب عطلة رسمية. وقال محللون: «إن بعض المتداولين ما زالوا يتبادلون التقييمات للقرار الذي اتخذه ترامب، الأحد».

وبينما رفعت هذه الأخبار اليورو، اعتبرها الخبراء إيجابية أيضاً بالنسبة للدولار الذي صعد بقوة، أمس، وزاد مؤشره في أحدث التعاملات 0.4%.

وظهر صعود الدولار بشكل أكثر وضوحاً مقابل الين. وارتفع الدولار 0.75% إلى 143.91 يناً مع انخفاض عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بشكل حاد، بعدما أفاد تقرير لـ«رويترز» بأن وزارة المالية اليابانية ستدرس الحد من إصدار السندات طويلة الأجل بعد الارتفاعات الحادة في عوائد السندات في الفترة الأخيرة.

وتحدث فرانشيسكو بيسولي، خبير العملات الأجنبية لـ«دى آي.إن.جي» عن سبب انخفاض عوائد السندات اليابانية، قائلاً: «إنها خطوة كبيرة تؤدي بوضوح إلى تراجع قيمة العملة».

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: «إن البنك المركزي يجب أن ينتبه إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان»، ما يشير إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وزادت عوائد السندات، لا سيما طويلة الأجل، على مستوى العالم بسبب تنامي المخاوف من اتساع العجز المالي في الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة واليابان.

وتراجعت ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية خلال الشهور القليلة الماضية بعد اتباع ترامب سياسات متقلبة بشأن الرسوم الجمركية.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 1.1346 دولار. وتراجع أيضاً الجنيه الإسترليني 0.2% تقريباً إلى 1.3542 دولار. وزاد الدولار 0.6% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8258.