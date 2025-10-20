"مصاصة الطاقة".. 5 أجهزة منزلية تسرق الكهرباء حتى وهي مطفأة

يشير مصطلح " مصاصة الطاقة" إلى الأجهزة الإلكترونية التي تستهلك الكهرباء حتى عندما تكون مطفأة تقنياً، ما يؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء بشكل مستمر، حتى عند الغياب عن المنزل.

ووفق دراسة لوزارة الطاقة الأمريكية فإن فصل الأجهزة عن الكهرباء عند عدم استخدامها يمكن أن يوفر حوالي 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء للمنزل.

تستهلك الشاشات الذكية الحديثة طاقة كبيرة حتى عند وضع الاستعداد، بسبب وظائفها المدمجة مثل التطبيقات والبث المباشر.

ووفق دراسة Electric Radiators Direct 2025، ترك التلفاز في وضع الاستعداد قد يضيف حوالي 5 إلى 15 جنيهاً إسترلينياً سنوياً لفاتورة الكهرباء في المملكة المتحدة.

ويعد أفضل حل القيام بتوصيل التلفاز بسلك تمديد مزود بمفتاح تشغيل/إيقاف لقطع الكهرباء بسهولة عند عدم الاستخدام وفق موقع slashgear.

أجهزة ألعاب الفيديو

تستهلك أجهزة ألعاب الفيديو مثل البلاي ستاشن والاكس بوكس طاقة ملحوظة أثناء وضع الاستعداد، حيث يصل استهلاك بعض الأجهزة إلى 22.60 جنيهاً إسترلينياً سنوياً في بريطانيا، بينما يستهلك الجهاز نفسه عند الإيقاف الكامل أقل من 0.5 واط.

مع تزايد انتشار أجهزة الألعاب—بحسب دراسة YouGov 2022 يمتلك 20% من الناس وحدة تحكم على الأقل—يصبح فصلها عن الكهرباء باستخدام سلك تمديد ذكي أمراً ضرورياً لتوفير الطاقة وخفض التكاليف.

الطابعات

تستهلك الطابعات المنزلية، سواء كانت ليزر أو حبر، طاقة حتى عند عدم استخدامها.

وفق BBC ، يمكن للأسر البريطانية توفير حوالي 3.81 جنيهات إسترلينية سنوياً بفصل الطابعة عن الكهرباء، وتزداد التكلفة إذا كان بالمنزل أكثر من طابعة أو جهاز آخر مشابه حيث يتضاعف الهدر بسرعة، ويقلل الفصل البسيط عن الكهرباء الاستهلاك بشكل كبير.

أجهزة فك التشفير ومشغلات الوسائط

تشتهلك أجهزة مشغلات DVD وBlu-ray، وأجهزة الكابل والأقمار الصناعية، طاقة كبيرة أثناء وضع الاستعداد.

قد تبلغ تكلفة تشغيل جهاز الكابل فقط إلى ما يصل إلى 50 دولاراً سنوياً إذا ظل موصولًا بالكهرباء. فصل هذه الأجهزة عند عدم الاستخدام لا يقلل من استهلاك الكهرباء فحسب، بل يحمي من المخاطر الأمنية مثل الاختراق أو زرع برامج تجسس عن بُعد.

الأجهزة الصغيرة في المطبخ

توجد في المطابخ أجهزة صغيرة مثل ماكينات القهوة، الغلايات الكهربائية، وآلات صنع الطعام تستهلك طاقة مستمرة، خصوصاً تلك المزودة بوظائف التشغيل التلقائي أو الشاشات الدائمة.

في 2022 أشارت وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن فصل هذه الأجهزة عند عدم الاستخدام قد يوفر ما بين 10 و20 دولاراً سنوياً، حتى الميكروويف الذي يعرض الوقت باستمرار يستهلك كهرباء إضافية، مما يجعل فصل جميع الأجهزة الصغيرة خطوة مهمة لتقليل الهدر.

تساهم الأجهزة التي تظل موصولة بالكهرباء، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، في زيادة استهلاك الكهرباء بلا فائدة، و الحلول البسيطة مثل استخدام أسلاك تمديد بمفاتيح تشغيل/إيقاف، وفصل الأجهزة عند عدم استخدامها، يمكن أن يوفر المال ويحمي البيئة.