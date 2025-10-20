«أمازون» تعين 15 ألف عامل موسمي للتعامل مع ذروة موسم الأعياد

أعلنت شركة أمازون العملاقة عن تعيين أكثر من 15 ألف عامل موسمي استعداداً لذروة موسم الأعياد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الوظائف ستكون في أنحاء المملكة المتحدة في مواقع أمازون، بما في ذلك مكاتب التوصيل.

وستتراوح معدلات الأجور ما بين 14.3 جنيهاً إسترلينياً (19.19 دولاراً) و 15.3 جنيهاً إسترلينياً في الساعة، بناء على الموقع.

وقالت الشركة إن الحد الأدنى للأجور المبدئية للعاملين ارتفع بواقع 80 بنساً في الساعة خلال العام الماضي، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور أقل من 30 ألف جنيه إسترليني سنوياً.