الذهب يتعافى قليلاً بعد تراجعه من أعلى مستوياته القياسية

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الاثنين، لتستعيد بعض خسائرها بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي من مستويات قياسية تجاوزت 4300 دولار للأوقية (الأونصة) عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي خففت من حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين ودفعت المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 4263.59 دولارا للأوقية بحلول الساعة 02.03 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض بنحو 1.8 بالمئة يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو.

وعلى الرغم من انخفاضه الحاد يوم الجمعة، لا يزال الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4378.69 دولارا للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.5 بالمئة إلى 4275.40 دولارًا للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 52.08 دولارا للأوقية. وكانت الأسعار قد انخفضت بنحو 4.4 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض لها خلال الجلسة منذ أوائل أبريل بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 54.47 دولارا للأوقية.

ارتفع الذهب الذي لا يدر عائدا بأكثر من 60 بالمئة منذ بداية العام، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرهانات القوية على خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى جانب عمليات الشراء من البنوك المركزية والتخلص من الدولار وأيضا التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة.

وانخفض الذهب بشكل حاد يوم الجمعة بعد أن قال ترامب إن رسومه الجمركية المقترحة بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية لن تكون مستدامة، مضيفا أنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وأنه يعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام مع الصين.

وتوقع بنك إتش إس بي سي يوم الجمعة أن يدفع ارتفاع أسعار الذهب أسعاره إلى 5000 دولار للأوقية في عام 2026، مدعوما بارتفاع المخاطر وتأثير دخول لاعبين جدد إلى السوق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1591.55 دولارا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1467.16 دولارا للأوقية.