بـ4 مليارات دولار.. صفقة فاخرة وشيكة بين كيرينغ ولوريال





تقترب مجموعة كيرينغ الفرنسية، المالكة لعلامة غوتشي الفاخرة، من بيع وحدة منتجات التجميل التابعة لها إلى شركة لوريال في صفقة تُقدَّر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، وفقاً لمصادر مطلعة على المحادثات.

وتعد هذه الخطوة أولى التحركات الاستراتيجية للرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة، لوكا دي ميو، في مسعاه لإحياء أداء عملاق السلع الفاخرة.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، يتوقع الإعلان عن الصفقة في أقرب وقت الأسبوع المقبل، ما لم تظهر عروض منافسة أو تتعثر المفاوضات في اللحظات الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع قليلة من تولي دي ميو، الرئيس السابق لشركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، منصب الرئيس التنفيذي الجديد لـ«كيرينغ».

وتُعد لوريال، التي تتخذ من باريس مقراً لها، من أكبر شركات مستحضرات التجميل في العالم، وتضم علامات تجارية شهيرة مثل غارنييه ومايبلين نيويورك، وتُباع منتجاتها للمستهلكين وللمحترفين على حد سواء، وبموجب الصفقة، ستضيف «لوريال» إلى محفظتها علامة العطور الفاخرة كريد (Creed) المملوكة حالياً لـ«كيرينج».

كما ستتيح الصفقة لـ«لوريال» تطوير خطوط منتجات تجميل جديدة مستوحاة من علامات «كيرينغ» الفاخرة الأخرى، بما في ذلك بوتيغا فينيتا وبالنسياغا وألكسندر ماكوين.

وكانت «كيرينغ» أطلقت وحدة الجمال الخاصة بها عام 2023 بهدف الاستفادة من النمو السريع في سوق العطور ومستحضرات التجميل، عبر إنتاج المنتجات داخلياً بدلاً من منح تراخيصها لشركات خارجية. وسرعان ما توسعت المجموعة في هذا المجال من خلال صفقة نقدية كاملة للاستحواذ على علامة كريد للعطور الفاخرة في صيف 2023.

إلا أن طموحات «كيرينغ» في هذا القطاع اصطدمت بتحديات تواجهها أعمالها الأساسية، إذ تراجعت مبيعات غوتشي في الصين، كما تأثرت علامة سان لوران بتراجع نشاط الجملة وظروف السوق الصعبة في الولايات المتحدة.

ويرى محللون أن بيع وحدة الجمال قد يساعد «كيرين» على تخفيف عبء ديونها، التي بلغت نحو 11 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضي.

وتتنافس «كيرينغ» مع كبريات دور الأزياء العالمية مثل إل في إم إتش المملوكة لبرنار أرنو، وهيرميس، وغيرها من المجموعات الأوروبية العملاقة في سوق السلع الفاخرة.

ويُعوَّل على لوكا دي ميو، الذي اكتسب خبرة واسعة في قطاع السيارات تفوق ثلاثة عقود، لإعادة الحيوية إلى المجموعة، فقد اشتهر بقدرته على بناء العلامات التجارية، إذ حول طراز فيات 500 إلى أيقونة ثقافية، وأطلق العلامة الرياضية كوبرا التابعة لـ«سيت»، وأعاد هيكلة «رينو» لزيادة ربحيتها من خلال التركيز على السيارات الكهربائية والهجينة.

ويرى المراقبون أن هذه الصفقة ستكون أول اختبار حقيقي للرئيس التنفيذي الجديد، وفرصة لإعادة تركيز «كيرينغ» على جوهر قوتها: عالم الأزياء الفاخرة.