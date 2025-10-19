انخفاض أجور النساء في مجالس إدارة الشركات الألمانية الكبرى

كشفت دراسة أجرتها شركة الاستشارات الاقتصادية «إرنست آند يونج» أن أجور المديرات التنفيذيات في الشركات الألمانية الكبرى تراجعت بشكل ملحوظ في عام 2024، وكانت أدنى من نظرائهن من الرجال.

وبحسب الدراسة انخفضت رواتب عضوات مجالس الإدارة في الشركات المسجلة في مؤشرات البورصة - «داكس» للشركات الكبرى و«إم داكس» للشركات المتوسطة و«إس داكس» للشركات الصغيرة - بشكل حاد، في حين ارتفعت رواتب نظرائهن من الرجال ارتفاعاً طفيفاً.

ويعكس ذلك تحولاً في اتجاه استمر سنوات طويلة، حيث يعتبر ذلك المرة الأولى، التي تتقاضى فيها النساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى رواتب أقل من الرجال منذ عام 2014،

وقبل بضع سنوات كان عدد النساء في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة قليلاً للغاية، ما رفع مستوى رواتبهن وجعلهن يتقدمن على الرجال.

ويرى الخبير لدى «إرنست آند يونج»، ينس ماسمان، أن الوضع تغير الآن، وقال: «انتهى زمن كانت فيه النساء في مجالس الإدارة نادرات، ويمكنهن المطالبة برواتب مرتفعة للغاية».

وفي عام 2024 انخفض متوسط أجور عضوات مجالس الإدارة - باستثناء الرئيسات التنفيذيات - في الشركات المشمولة بالمؤشرات الثلاثة إلى 2.15 مليون يورو، أي أقل بنسبة 11% مقارنة بعام 2023.

في المقابل ارتفعت أجور الرجال في مجالس الإدارة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4%، لتصل في المتوسط إلى 2.27 مليون يورو.

وبوجه عام انخفض متوسط أجور أعضاء مجالس الإدارة بنسبة 3% إلى 2.57 مليون يورو، كما تراجعت أجور الرؤساء التنفيذيين بالقدر نفسه تقريباً.

وبحسب الدراسة كانت بيلين جاريو، الرئيسة التنفيذية لشركة «ميرك» للأدوية، الأعلى أجراً بين النساء براتب بلغ 7.6 ملايين يورو، تلتها ريبيكا شورت من مجلس إدارة مصرف «دويتشه بنك» بـ 6.5 ملايين يورو، ثم هيلين جيتسا، الرئيسة التنفيذية لشركة «فريزينيوس ميديكال كير» للمستلزمات الطبية، براتب 5.7 ملايين يورو.

واستندت الدراسة في بياناتها إلى تحليل أجور 368 عضو مجلس إدارة في أكبر الشركات المدرجة في البورصة، ممن شغلوا مناصبهم طوال العام المالي الأخير، من بينهم 88 امرأة - وهو رقم قياسي يمثل 23.9 % من أعضاء مجالس الإدارة، مقارنة بنسبة 6.4 % فقط قبل عشر سنوات.

وشملت الدراسة إجمالي الأجر، بما في ذلك الراتب الأساسي والمكافآت قصيرة وطويلة الأجل.