الحرب التجارية بين أمريكا والصين.. الاقتصاد العالمي بعض الارتياح و"شيء من الخوف"

يعود كبار مسؤولي المالية الدوليين إلى بلدانهم بـ"شيء من الارتياح" إزاء متانة الاقتصاد العالمي المفاجئة أمام سلسلة صدمات السياسات خلال الأشهر التسعة الأولى من الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن في الوقت ذاته "شيء من الخوف" بسبب حالة الضبابية التي تكتف المستقبل وتبدو بلا نهاية.

وعندما اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن في أبريل للمشاركة في أول اجتماع من اجتماعين سنويين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كان القلق واضحاً من الرسوم الجمركية التي أعلن ترامب عنها في الشهر نفسه، وأطلق عليها «رسوم يوم التحرير». وفي الاجتماع الثاني في أكتوبر الذي اختتم للتو، حل محل ذلك شعور بالتعب والحذر من أن مشهد السياسات لا يستقر على حال.

وقال نائب محافظ بنك تايلاند بيتي ديسياتات: «بصفتي أحد صناع السياسات كان الأمر مرهقاً جداً منذ يوم التحرير، في محاولة لفهم السياسة ثم وضع السياسة فعلياً والتواصل مع الجمهور بشأنها... لذا كانت حالة الضبابية صعبة جداً».

وقال مسؤول في الوفد الياباني الذي شارك في المحادثات في واشنطن: «يبدو أن الاقتصاد العالمي أكثر متانة مما كنا نظن قبل أشهر عدة. ولكن لا يوجد مجال للرضا عن النفس في ظل مختلف أوجه الضبابية».

وبرزت هذه المسألة مع استمرار الشد والجذب بين الولايات المتحدة والصين على مدى أسبوع رد خلاله ترامب على قيود التصدير الجديدة التي فرضتها بكين على المعادن الأرضية النادرة بإعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وانصب تركيز المئات من صانعي السياسات المشاركين في الاجتماعات على تصعيد التوتر مجدداً بين أكبر اقتصادين في العالم وسط اهتمام متزايد بترتيبات تجارية جديدة بعيداً عن البلدين.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: إنها نادراً ما شهدت هذا القدر من المشاركة البناءة في الاجتماعات نصف السنوية للمسؤولين الماليين ومحافظي البنوك المركزية.

وأضافت خلال مؤتمر مصرفي أمس: «ربما يكون السبب في ذلك هو أن حالة الضبابية زائدة جداً بحيث لا يوجد مجال للتظاهر بغير ذلك... ربما يكون ذلك لأن عدداً من البلدان تدرك الآن أن ما اعتبرته أمراً مسلماً به، وهو التعاون الدولي الذي يساعدنا على القيام بعمل أفضل، لا ينبغي أن نعتبره أمراً مسلماً به».

قالت جورجيفا والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا للمشاركين: إنه من المبشر بالخير أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين رغم شدته لم يتحول إلى حرب تجارية أوسع نطاقاً. وأشارتا إلى أن عدداً من الدول تسعى بالفعل إلى توطيد العلاقات الثنائية والإقليمية.

وقالت وزيرة المالية النيوزيلندية نيكولا ويليس لرويترز إنها تتوقع أن يكتسب هذا الاتجاه قوة دفع على خلفية تفاقم حالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

وأضافت: إنه من اللافت للنظر أن الاتحاد الأوروبي يتطلع الآن إلى الانضمام لاتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي، وهي اتفاق للتجارة حرة بين 11 دولة عضو.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر في كلمتها التي ألقتها أمس: إن السعي لتعزيز التعاون الإقليمي جاء نتيجة للمستجدات العالمية لكنه سيظل مهماً في المستقبل.

وشددت أوكونجو إيويالا على الحاجة الملحة لإصلاحات منظمة التجارة العالمية.

وقالت: «نحن بحاجة إلى تنويع التجارة» مضيفة: إن التجارة العالمية ساعدت عدداً من البلدان بشكل واضح، حتى وإن كانت النتائج متفاوتة، لكنها لم تهتم ببلدان أخرى.