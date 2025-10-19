رئيس إنفيديا يشارك في اجتماعات قمة «أبيك» في كوريا الجنوبية

قالت إنفيديا شركة صناعة الرقائق الأمريكية للذكاء الاصطناعي في بيان اليوم الأحد إن الرئيس التنفيذي جينسن هوانج يخطط للقاء «قادة عالميين وكبار المديرين التنفيذيين الكوريين» عندما يحضر قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية هذا الشهر.

وقالت شركة إنفيديا في بيان: «سيشارك هوانج في الأنشطة التي تهدف إلى إبراز عمل إنفيديا في تطوير التكنولوجيا ودفع النمو في كوريا والعالم من خلال الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتوائم الرقمية والمركبات ذاتية القيادة».

ومن المقرر أن يجتمع ما يقرب من 1.700 من قادة الأعمال العالميين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية جينسن هوانج، في كوريا الجنوبية لحضور قمة الرؤساء التنفيذيين التي ستعقد على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، وفقاً لوكالة يونهاب.

وأفادت غرفة التجارة والصناعة الكورية بأنها ستستضيف قمة الرؤساء التنفيذيين لقمة أبيك في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر في مدينة غيونغجو، على بعد 275 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة الكورية سيول.

ومن المتوقع أن يشارك في قمة الرؤساء التنفيذيين 16 مسؤولاً رفيع المستوى من الدول الأعضاء الـ21 في منتدى أبيك، ونحو 1,700 من قادة الأعمال العالميين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا «جينسن هوانج»، والرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز «مات جارمان»، والرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جروب «جين فريزر».

كما سيكون من بين قائمة الحضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان.

وسيرأس رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية تشوي تيه-وون الحدث بأكمله، حيث يستضيف حفل الاستقبال في اليوم الأول ويقدم كلمة ترحيبية في اليوم التالي.

وسيناقش المشاركون في الحدث، الذي سيستمر 4 أيام، مجموعة واسعة من القضايا العالمية؛ بما في ذلك التحديات الاقتصادية، والتعاون الجيوسياسي، والتحول الرقمي، واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي السيادي، والعملات الرقمية، والتنقل المستقبلي.