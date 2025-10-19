رحلة الطعام في السماء.. كم تنفق شركات الطيران على الوجبات؟

تجاوز حجم سوق وجبات الطعام العالمية لخدمات الطعام في شركات الطيران 19.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 35.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6% بين عامي 2025 و2034.

وتبلغ تكلفة وجبة الدرجة السياحية على شركات الطيران حوالي 4 إلى 15 دولارات، وتتراوح وجبة درجة رجال الأعمال بين 25 و30 دولاراً. ويمكن أن تصل تكلفة وجبات الدرجة الأولى إلى أكثر من 100 دولار بحسب استطلاعات رأي وفق موقع ديلي باسبورت.

ويساهم التوسع في الرحلات الجوية الطويلة والدولية، وزيادة أعداد الركاب وحجم الحركة الجوية، واعتماد خيارات وجبات صحية ومستدامة، وتزايد استخدام أنظمة الطلب المسبق للوجبات، في نمو سوق وجبات الطعام في خدمات الطعام في شركات الطيران وفق statifacts..

منطقة آسيا والمحيط الهادئ تهيمن

وقد هيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق العالمية في عام 2024، بينما من المتوقع أن تنمو أوروبا بأسرع وتيرة خلال فترة التوقعات.

وتقدم شركات الطيران على مستوى العالم ما يقرب من مليار وجبة طعام على متن الطائرة سنوياً لركابها في الأوقات العادية.

إحصائيات لحجم سوق وجبات الطعام لشركات الطيران

في عام 2024: 19.6 مليار دولار أمريكي

في عام 2025: 20.78 مليار دولار أمريكي

في عام 2031: 29.47 مليار دولار أمريكي

بحلول عام 2034: 35.1 مليار دولار أمريكي

معدل النمو السنوي المركب من 2025 إلى 2034: 6%

قاعدة عملاء متنوعة

يوفر تقديم الطعام لشركات الطيران فرصة الوصول إلى قاعدة عملاء متنوعة، تشمل مسافري الأعمال والسياح والمسافرين الدائمين.

ويمكن للتجارب الإيجابية مع الوجبات المقدمة أن تعزز ولاء المسافرين وتميز علامتهم التجارية.

وهذا يساعد شركات الطيران على تقليل هدر الطعام، ويبسط العمليات على متن الطائرة، ويمنح المسافرين تجربة مصممة خصيصًا لهم.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى هوامش ربح أعلى مقارنةً بتقديم الطعام في الفعاليات أو الأماكن الأخرى. وعادةً ما تكون وجبات شركات الطيران أكثر تتبيلًا لتعزيز نكهتها.

تُعد سلامة الغذاء أمرًا بالغ الأهمية في قطاع تقديم الطعام لشركات الطيران، حيث يلعب تقديم الطعام على متن الطائرة دوراً هاماً في تحسين تجربة المسافرين وتلبية احتياجاتهم الخاصة.

أين تذهب كل هذه الأموال؟

مع إنفاق مليارات الدولارات سنوياً على طعام شركات الطيران، من الطبيعي أن نتساءل أين تذهب كل هذه الأموال.

هناك العديد من الشركات المتخصصة في تقديم الطعام للطائرات، مثل Gate Gourmet وLSG Sky Chefs.

ولأن براعم التذوق لدينا تكون باهتة في الارتفاعات العالية، يجب إعداد طعام الطائرات بطريقة مختلفة، وغالباً ما تكون بإضافة المزيد من التوابل.

تمتلك شركات تقديم الطعام التدريب والمعرفة والموارد اللازمة لضمان أن يكون مذاق الطعام جيدًا في الجو.

أقامت بعض شركات الطيران شراكات مع طهاة مشهورين ومطاعم رئيسية في إطار جهود أوسع لجذب العملاء. على سبيل المثال، تُقدم شركتا دلتا للطيران وشيك شاك الآن الهامبرغر الشهير من علامتهما التجارية لركاب الدرجة الأولى على متن دلتا في أسواق مختارة .

وفي عام 2025، تُطلق شركة ألاسكا للطيران، ومقرها سياتل، تعاوناً حصرياً مع طهاة من الساحل الغربي، مثل برادي إيشيواتا ويليامز، الحائز على جائزة جيمس بيرد.

ورغم عدم وجود تفاصيل معلنة حول تكلفة التعاونات على شركة الطيران، إلا أن الزيادة المحتملة قد تكون مجدية لجذب ركاب جدد.

أسعار وجبات الطيران الأمريكي

تُقدّم شركات الطيران وجبات مجانية على الرحلات الدولية، وتقدم طائرات اقتصادية وجبات للبيع على الرحلات، مع ذلك، تختلف الأسعار باختلاف شركات الطيران.

أظهر تحليل أجرته فاينانس باز في السوق الأمريكي عام 2023 أن جيت بلو تتصدر قائمة أكبر 10 شركات طيران أمريكية، حيث تتقاضى 13 دولاراً أمريكياً للطبق الرئيسي.

تلتها دلتا بـ 12 دولاراً أمريكياً للطبق الرئيسي، تليها ألاسكا بـ 10.5 دولاراً أمريكياً، ثم يونايتد بـ9 دولارات.

بعض شركات الطيران - مثل ألاسكا، وأمريكان، ودلتا، وجيت بلو، وساوث ويست، ويونايتد - تقدم وجبات خفيفة ومشروبات غازية معبأة مجاناً، بينما تتقاضى شركات طيران اقتصادية مثل أليجيانت، وفرونتير، وسبيريت رسوماً على كل شيء تقريباً على متن الطائرة - حتى المياه المعبأة.