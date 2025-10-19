شركات التكنولوجيا الصينية تجمّد خطط إصدار العملات المستقرة

أوقفت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، بما في ذلك مجموعة «آنت»، المدعومة من «علي بابا»، وشركة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم»، خططها لإصدار عملات مستقرة في هونغ كونغ، بعد أن أعربت الحكومة عن مخاوفها من تنامي العملات التي تتحكم بها الشركات الخاصة.

وجمّدت الشركات طموحاتها المتعلقة بالعملات المستقرة، بعد تلقيها تعليمات من الجهات التنظيمية الصينية، بما في ذلك بنك الشعب الصيني، وإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، بعدم المضي قدماً في تلك الخطط.

وكان البرلمان في هونغ كونغ، قد أقرّ في مايو الماضي مشروع قانون خاصاً بالعملات المستقرة، وضع بموجبه نظام ترخيص لمصدري العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية، ما وفّر وضوحاً تنظيمياً للمشاركين المستقبليين في السوق.

وبموجب النظام الجديد، يتعيّن على أي جهة تصدر عملات مستقرة في هونغ كونغ، أو عملات مستقرة مدعومة بالدولار الهونغ كونغي داخل أو خارج الإقليم، الحصول على ترخيص من سلطة النقد في هونغ كونغ.

كانت مجموعة آنت قد أعلنت في يونيو، مشاركتها في برنامج تجريبي لإصدار العملات المستقرة، فيما أشارت جي دي دوت كوم أيضاً، إلى نيتها الانضمام إلى هذا البرنامج.

وحذّر مسؤولون في بنك الشعب الصيني من المشاركة في الإطلاق الأولي للعملات المستقرة، مُبدين مخاوف من السماح لشركات التكنولوجيا أو شركات الوساطة، بإصدار أي نوع من العملات.

وامتنعت كل من آنت جروب، وجي دي دوت كوم، وبنك الشعب الصيني، وإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، وسلطة النقد في هونغ كونغ عن التعليق.

وتُعد العملات المستقرة نوعاً من العملات الرقمية المشفّرة، المصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، وغالباً ما تكون مرتبطة بعملة ورقية، مثل الدولار الأمريكي، وتُستخدم على نطاق واسع من قبل متداولي العملات المشفرة، لتحويل الأموال بين الرموز الرقمية المختلفة.