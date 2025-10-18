الهند تكتشف أكبر كنز في تاريخها الحديث

في اكتشاف جيولوجي وُصف بأنه من الأكبر في تاريخ الهند الحديث، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الهندية عن العثور على رواسب ذهبية تُقدّر بنحو 20 طناً في ولاية أوديشا شرقي البلاد، في خطوة قد تُعيد رسم خريطة صناعة التعدين الوطنية وتفتح الباب أمام طفرة اقتصادية جديدة في المنطقة.

ووفقاً للتقارير الرسمية، تنتشر هذه الرواسب في عدة مقاطعات من الولاية، من بينها ديوغاره وكيونجهار وسوندارجاره وأنغول وكورابوت، وهي مناطق معروفة بثرواتها المعدنية من الكروميت والبوكسيت وخام الحديد. ويُعتقد أن هذه الكميات، رغم كونها محدودة مقارنة بواردات الهند السنوية التي تتراوح بين 700 و800 طن من الذهب، تمثل تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفقا لـ leravi.org.

ويُعد هذا الاكتشاف، الذي أُعلن عنه رسمياً في مارس الماضي، فرصة استثنائية للهند التي لا يتجاوز إنتاجها السنوي من الذهب حالياً 1.6 طن فقط. ويرى خبراء الاقتصاد أن تطوير هذه الاحتياطات يمكن أن يسهم في استقرار أسعار الذهب محلياً، وتخفيف الضغط على الميزان التجاري، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في واحدة من أكثر الولايات فقراً في البلاد.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي، فقد بدأت بالفعل عمليات الاستكشاف المتقدمة في عدة مواقع، حيث رُقيت مناطق مثل "أداسا–رامبالّي" و"غوبور–غاجيبور" إلى مستوى المسح التفصيلي، تمهيداً لتقييم جودة الخام وامتداد الرواسب بدقة. وتُعتبر هذه الخطوة مقدمة لطرح أول مزاد رسمي لكتلة تعدين ذهبية في منطقة ديوغاره، والذي يُتوقع أن يجذب مستثمرين محليين ودوليين على حد سواء.

ويقول مسؤولون في حكومة أوديشا إن المزاد المرتقب لا يمثل مجرد صفقة اقتصادية، بل حدثاً تاريخياً يمكن أن يُغيّر مستقبل الولاية. ومن المنتظر أن تُسهم عائدات التعدين في تحسين البنية التحتية، بما في ذلك الطرق وشبكات النقل والخدمات العامة كالتعليم والرعاية الصحية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المجتمعات المحلية التي تعتمد منذ عقود على التعدين التقليدي.

ويؤكد خبراء البيئة أن نجاح المشروع يعتمد على تبنّي نموذج تعدين مستدام يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية النظام البيئي. وقد شددت الحكومة على التزامها بتطبيق معايير بيئية صارمة لضمان ألا يتحول هذا الاكتشاف إلى عبء بيئي على المنطقة.

ويرى مراقبون أن ما حدث في أوديشا قد يشكّل نقطة تحول في قطاع التعدين الهندي، إذ يعكس أهمية استكشاف الموارد المحلية في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتراجع استقرار سلاسل التوريد.

ويأمل سكان الولاية أن يكون هذا الاكتشاف بداية عصر جديد من الازدهار الاقتصادي والتنمية المجتمعية، فيما يصفه محللون بأنه "الكنز الذي قد يلمع طويلاً في سجل الهند الاقتصادي".