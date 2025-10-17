أيرباص تبني خطوط تجميع في أمريكا والصين لزيادة إنتاج الطائرة أيه 320 نيو

قررت شركة صناعة الطائرات الأوروبية العملاقة (أيرباص) إضافة خطوط تجميع جديدة إلى مصانعها في الولايات المتحدة والصين، لزيادة إنتاجها من الطائرة الأكثر مبيعاً لديها (أيه 320 نيو)، في إطار سعيها للوصول إلى إنتاج 75 طائرة من هذا الطراز شهرياً وسط تراكم هائل للطلبات.

ستقام خطوط التجميع الجديدة بجوار منشآت قائمة في موبيل، بولاية ألاباما الأمريكية وتيانجين بالصين، ومن المقرر أن يبدأ العمل في الموقع الأمريكي يوم الاثنين.

وقال فلوران ماسو، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات، في مؤتمر صحفي، إن هذه الخطوط تمثل جزءاً أساسياً من مساعي شركة صناعة الطائرات الأوروبية للوصول إلى مستوى إنتاج أعلى في عام 2027.

وأضاف ماسو أن سلسلة التوريد الخاصة بالشركة تدعم هذه الاستراتيجية، وقد أجبرت التحديات المستمرة المتعلقة بالمحركات الشركة على بناء ما يسمى بالطائرات الشراعية أو الطائرات المكتملة باستثناء المحركات.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن إجمالي الطلبيات المتراكمة للطائرة عائلة أيه 320 يبلغ حوالي 7100 طائرة، حوالي 75% منها مخصصة لأكبر طراز في العائلة وهو أيه 320 نيو.

ويعد خط إنتاج الطائرات A320 الذي يضم طائرات أيه 319 وأيه 321 مصدراً رئيسياً لربحية أيرباص.

يذكر أن أيرباص أعلنت لأول مرة عن خططها لبناء خطوط التجميع الجديدة في عامي 2022 و2023، بعد تضخم الطلبيات المتراكمة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم في 2020.