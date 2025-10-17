بعد هبوط البتكوين.. 600 مليار دولار ذهبت مع الريح

شهد سوق العملات الرقمية هبوطًا حادًا منذ يوم الجمعة الماضي، مع تراجع البتكوين إلى أدنى مستوى له منذ يونيو، لتذهب 600 مليار دولار مع الريح من القيمة الإجمالية للسوق، ويعكس هذا الهبوط هشاشة السوق بعد سلسلة من عمليات التصفية الضخمة والتوترات العالمية، ويثير القلق حول قدرة العملات الرقمية على البقاء كملاذ آمن للمستثمرين.

بعد أسبوع من الانخفاضات الحادة التي أزالت مئات المليارات من قيمة الأصول الرقمية، فشل مرة أخرى في الوفاء بوعده كأصل آمن.

كان يُنظر إلى البتكوين سابقا كوسيلة تحوط ضد تقلبات السوق —الذهب الرقمي" لعصر البلوك تشين — لكن العملة المشفرة الأصلية واصلت هبوطها يوم الجمعة، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 4% لتصل إلى 103,550 دولارات، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو.

وانخفضت إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، إلى ما دون 3,700 دولار، لتتراجع بنحو 25% منذ ذروتها في أغسطس.

وقد تقلصت القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية بأكثر من 600 مليار دولار منذ يوم الجمعة الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها CoinGecko.

في الوقت نفسه، هبطت العملة المرتبطة ببينانس، BNB، بنسبة تصل إلى 11% يوم الجمعة قبل أن تقلل من خسائرها.

وأشار المحللون إلى أن أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم كانت عاملًا رئيسيًا في سلسلة التصفية القياسية التي حدثت في 10 و11 أكتوبر، حيث واجه المستخدمون مشاكل تقنية وفروقات في الأسعار. وقدمت بينانس للعملاء والشركات ما يقرب من 600 مليون دولار كتعويض بعد الانهيار.

وقال يوان توربين، المؤسس المشارك لشركة Wintermute لتسويق العملات الرقمية: "يبدو أن هبوط BNB يوم الجمعة يتماشى مع بيع السوق الأكبر في الوقت الحالي". وأضاف أن هذه الحركة ربما تشير أيضًا إلى إعادة تقييم السوق، بعد أن فشل الارتفاع منتصف الأسبوع في تحقيق انتعاش مستدام. وحقق بيتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 126,251 دولارا في 6 أكتوبر.

وبعد أيام قليلة، أدت عمليات التصفية التي تجاوزت 19 مليار دولار نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى انخفاض حاد شمل معظم العملات الرئيسية. وقد تم تصفية نحو 1.2 مليار دولار من المراكز الممولة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقًا لبيانات Coinglass، وهو أقل بكثير من إجمالي الأسبوع الماضي، لكنه يوضح أن الرافعة المالية لا تزال مرتفعة في سوق هش.

ويواصل كبار اللاعبين مثل Kraken وCircle وBitGo وRipple التوسع في التمويل المنظم — ساعين للحصول على تراخيص مصرفية وبنى دفع ومنتجات بطاقات. وقالت راشيل لوكاس، محللة في BTC Markets: "ما يلفت الانتباه هو توقيت الانهيار بالتزامن مع سعي كبار اللاعبين للحصول على تراخيص مصرفية". وأضافت: “يشير التحول نحو البنية التحتية المالية التقليدية إلى تحوط استراتيجي ضد التقلبات، بهدف بناء المصداقية".