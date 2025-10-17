البيت الأبيض: الهند خفضت وارداتها من النفط الروسي 50%

أكد مسؤول في البيت الأبيض لرويترز أمس الخميس أن الولايات المتحدة والهند أجرتا محادثات تجارية بناءة، مضيفا أن مصافي التكرير الهندية بدأت بالفعل في تقليص وارداتها من النفط الروسي بنسبة 50 بالمئة.

ومع ذلك، قالت مصادر هندية إن الخفض لم يظهر أثره بعد وإنه ربما ينعكس في أرقام الواردات لشهر ديسمبر أو يناير.

وذكرت المصادر أن مصافي النفط اشترت بالفعل شحنات للتحميل في نوفمبر وستصل شحنات منها في ديسمبر.

وأضافوا أن الحكومة الهندية لم تُبلغ شركات التكرير حتى الآن بطلب خفض الواردات من روسيا.

ولم ترد وزارة النفط الهندية ولا شركات التكرير الهندية التي تشتري النفط الروسي بعد على طلبات رويترز للتعليق.