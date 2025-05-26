انحسار المخاوف التجارية يصعد بالأسهم الأوروبية واليابانية



أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع الاثنين، معوضة خسائر الجلسة السابقة بعدما تنفست الأسواق الصعداء عقب إرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ تهديده بفرض رسوم جمركية تبلغ 50% على الاتحاد الأوروبي.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 1 % عند الإغلاق، وكان المؤشر أنهى تعاملات يوم الجمعة منخفضاً 0.9% بعد أن دعا ترامب بشكل غير متوقع إلى فرض رسوم جمركية صارمة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن المفاوضات مع التكتل لا تسير بالسرعة الكافية.

لكنه مدد الأحد الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية إلى التاسع من يوليو بدلاً من الأول من يونيو، بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد يحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.

وقاد مؤشر السيارات وقطع الغيار، الحساس للضغوط المرتبطة بالرسوم الجمركية، المكاسب وارتفع 1.8 %، لكن تراجع سهم شركة (بورشه) لصناعة السيارات 3.3% حد من المكاسب.

وكانت شركات الدفاع من بين أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس 600 إذ ارتفعت أسهم راينميتال وليوناردو بأكثر من 3% لكل منهما، بينما تقدم مؤشر الطيران والدفاع 1.7%.

وصعد قطاع السلع والخدمات الصناعية 1.5%.

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار لدى يو.بي.إس جلوبال ويلث مانجمنت «رغم أن إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من الأخبار السارة، فإن سرعة انتعاش الأسهم، تشير إلى أن المستثمرين ربما أصبحوا متفائلين للغاية بشأن مسار مناقشات التجارة».

وبدأ المستثمرون في تقليص استثماراتهم في الأصول الأمريكية بسبب المخاوف المتزايدة حيال تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والمشكلات المالية، التي دفعت وكالة موديز لتخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في 16 مايو.

مكاسب يابانية

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني لثاني جلسة على التوالي، إذ عزز انحسار توترات تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا شهية المخاطرة.

وقفز سهم نيبون ستيل 7.4% بعدما بدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن موافقته على استحواذ الشركة على يو إس ستيل الأمريكية.

وزاد الطلب على الأسهم على نطاق واسع بعد أن مدد ترامب المهلة النهائية لمحادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو.

وارتفع نيكاي 0.5%، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.25%.

وظل الين قرب أعلى مستوى مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي حد من الطلب على الأسهم المرتبطة بالتصدير مثل مازدا موتور الذي انخفض 0.8%.

وقلص نيبون ستيل مكاسبه إلى 1.6% فحسب في فترة الاستراحة خلال الجلسة، وزاد سهم سيبر إيجنت 4.4% في حين زاد سهم كيسي إلكتريك ريلواي 3.7%.

وكان ضمن أكثر الأسهم خسارة على مؤشر نيكاي سهم كونيكا مينولتا الذي تراجع 3.1% يليه سهم جيه.فرونت ريتيلنج وسهم ميتسوكوشي هولدنجز ونزل كلاهما 2.9%.

وأغلقت الأسواق المالية في الولايات المتحدة أبوابها اليوم الاثنين في عطلة رسمية احتفالاً بيوم الذكرى، على أن تستأنف التداولات غداً.

وأنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة مسجلة خسائر أسبوعية، حيث هبطت مؤشرات «داو جونز» و«إس آند بي 500» و«ناسداك» 2.45% و2.6% و2.45% على الترتيب.