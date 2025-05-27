تهدئة المخاوف التجارية تصعد بالنفط

ارتفعت أسعار النفط أمس، بعدما مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ما ساهم في تهدئة المخاوف من فرض رسوم جمركية أمريكية محتملة على التكتل، ربما تؤثر في الطلب على الوقود.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتاً، بما يعادل 0.6 % إلى 65.17 دولاراً للبرميل، وزاد أيضاً خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً، بما يعادل 0.5 % إلى 61.86 دولاراً. وتدعمت الأسعار ببيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، التي أظهرت أن الشركات الأمريكية، تحت ضغط انخفاض أسعار النفط، قلصت عدد منصات التنقيب عن النفط، بواقع 8 منصات، إلى 465 خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021.