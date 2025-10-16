ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من التوقعات

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم "الخميس" ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر كثيراً من التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر الحالي بواقع 3.5 ملايين برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 3.7 ملايين برميل، في حين كان المحللون قد توقعوا تراجعا بمقدار 100 ألف برميل.

وفي ظل الارتفاع الأكبر من المتوقع، أصبح المخزون 423.8 ملايين برميل أي بما يقل بنسبة 4% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل قليلا من متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وتراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 4.5 ملايين برميل ليظل أقل بنسبة 7% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.





