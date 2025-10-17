مبيعات «نستله» تفوق التوقعات.. وخفض 16 ألف وظيفة

أعلنت شركة نستله، أمس، أن مبيعاتها وعملياتها نمت بأفضل من التقديرات وأبقت على توقعاتها لعام 2025 ككل، وذلك ضمن إعلان أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم عن نتائجها للمرة الأولى منذ تعيين فيليب نافراتيل رئيساً تنفيذياً.

كما أكدت أكبر شركة أغذية معبأة في العالم (نستله) أنها ستخفض 16 ألف وظيفة خلال العامين المقبلين، في إطار سعيها للتغيير بشكل أسرع.

وذلك مع سعي الشركة السويسرية المصنعة لشوكولاتة «كيت كات» وقهوة «نسبرسو» لإعادة إنعاش نمو المبيعات، ووقف انخفاض سعر سهمها بنسبة 40 % منذ عام 2022، مع ارتفاع التكاليف ومستويات الديون وسط تزايد ضغوط المستثمرين.

وذكر فيليب نافراتيل، المدير التنفيذي الجديد للشركة – الذي تولى منصبه أوائل سبتمبر - في بيان: نعزز ثقافة تتبنى عقلية الأداء ولا تقبل بخسارة حصة سوقية، العالم يتغير و«نستله» بحاجة إلى التغيير بشكل أسرع.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 1.9 % لتصل إلى 65.9 مليار فرنك سويسري (82.77 مليار دولار).

وارتفع النمو الداخلي الحقيقي، وهو مقياس لحجم المبيعات، 1.5 % في الربع الثالث وهو ما يفوق كثيراً توقعات المحللين بارتفاع بنسبة 0.3 %. وقد يوفر هذا متنفساً لنافراتيل بينما يتطلع إلى ترك بصمته بعد توليه المنصب بشكل مفاجئ.

وذكرت نستله أن المبيعات العضوية، التي تستثني تأثير تقلبات أسعار الصرف وعمليات الاستحواذ، ارتفعت 4.3 % خلال الربع متجاوزة توقعات المحللين بنمو قدره 3.7 %.

وأبقت الشركة على توقعاتها لعام 2025 ككل، مؤكدة أن نمو المبيعات العضوية سيتحسن مقارنة بعام 2024 وأن هامش الربح التشغيلي التجاري الأساسي سيبلغ 16 % أو أكثر.