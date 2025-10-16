50 ألف دولار متوسط سعر السيارة الجديدة بأمريكا لأول مرة

أظهرت تقديرات جديدة نشرت الأسبوع الحالي ارتفاع متوسط سعر السيارة الجديدة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 50 ألف دولار لأول مرة.

ووفقاً لتقرير كيلي بلو بوك وهي شركة أمريكية لتقييم وأبحاث السيارات، فإن متوسط سعر السيارة الجديدة بلغ خلال الشهر الماضي 50080 دولاراً، بزيادة نسبتها 2.1% عن الشهر السابق و3.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن الزيادة السنوية في متوسط سعر السيارة بالسوق الأمريكية خلال الشهر الماضي كانت الأكبر منذ ربيع 2023، لكنها ظلت في حدود متوسط معدل التضخم طويل المدى في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إن «أسعار السيارات الجديدة ترتفع باطراد منذ أكثر من عام مع تسارع وتيرة الارتفاع خلال الشهور الأخيرة. ومع وصول طرز 2026 إلى معارض الوكلاء وصل متوسط سعر الشركة المصنعة المقترح للسيارة بالتجزئة إلى مستوى قياسي جديد أيضاً خلال سبتمبر وقدره 52183 دولاراً».

وأشارت الشركة إلى أن سعر الشركة المصنعة المقترح للسيارة بالتجزئة ارتفع خلال سبتمبر بنسبة 4.2% سنوياً متجاوزاً متوسط زيادته على المدى الطويل.

وقالت إرين كيتنج المحللة في شركة كوكس أوتوموتيف إن سوق السيارات المرتبط بالتضخم في الولايات المتحدة يقوده المستهلكون الأغنى الذين لديهم القدرة على الحصول على الأموال أو القروض بشروط جيدة، وهو ما يدعم سوق السيارات الفارهة والأعلى سعراً.

وأضافت كيتنج «من المهم تذكر أن سوق السيارات الجديدة تشهد ضغوطاً تضخمية. والأسعار ترتفع بمرور الوقت، والسوق اليوم مازالت تذكرنا بهذا بالتأكيد»، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات المستوردة، مجرد عامل واحد إضافي بالنسبة لضغوط التكلفة في صناعة السيارات الأمريكية.

وقالت كيتنج إن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي كان زيادة حصة السيارات الكهربائية والفارهة من إجمالي المبيعات مما أدى إلى ارتفاع متوسط سعر بيع السيارة في السوق الأمريكية ككل.

يذكر أن ترامب فرض في وقت سابق من العام الحالي رسوماً جمركية على السيارات المستوردة بنسبة 25%، ما أدى إلى زيادة سعر السيارة في السوق الأمريكية بما يصل إلى 6000 دولار للسيارة الأقل من 40 ألف دولار بحسب تقرير "كيلي بلو بوك".