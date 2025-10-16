مسح يظهر تأثر الأسواق الأفريقية بالاضطرابات العالمية



أظهرت دراسة استقصائية، الخميس، أن التحولات العنيفة في التجارة العالمية والتمويل أضعفت عدداً من الأنظمة المالية في أفريقيا في العام الماضي، على الرغم من وجود مؤشرات على حدوث تحسن من خلال إصلاحات أنظمة الصرف الأجنبي والإجراءات الرامية إلى المساعدة في التخفيف من تأثير تغير المناخ.

وأدت الاضطرابات في الصفقات التجارية طويلة الأمد، وتزايد حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية، وانخفاض المساعدات الخارجية لأفريقيا إلى تحركات حادة في أسعار الأصول.

وأظهر المؤشر السنوي الذي جمعه بنك أبسا الأفريقي ومؤسسة أو.إم.إف.آي.إف البحثية التي مقرها لندن أنه بينما سجلت 10 دول من بين 29 دولة شملها المسح تحسناً شهدت 11 دولة انخفاضاً، وظلت 8 دول دون تغيير.

وقال كيني فيهلا، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبسا: «استناداً إلى العناوين الرئيسية، قد يبدو العام الماضي مخيباً للآمال بعض الشيء».

وأضاف: «لكن التفاصيل تُظهر استمرار إحراز تقدم في أنحاء المنطقة، لا سيما في إصلاحات الصرف الأجنبي، وتحسين تنوع المنتجات، والعمل بشأن تغير المناخ»، وأشار التقرير إلى تنامي الزخم في التمويل المتوافق مع المناخ، إذ أصدرت أربع دول سندات خضراء للمرة الأولى. وأطلقت مصر أول سوق طوعية منظمة للكربون في أفريقيا، في حين طبقت غانا اختبار إجهاد للبنوك مرتبطا بالمناخ.

سوق السندات

ومع ذلك، تراجع نشاط سوق السندات في مناطق مختلفة من القارة خلال العام، مع ركود أصول صناديق التقاعد. وخارج جنوب أفريقيا ومصر وأوغندا، كان تداول السندات أكثر تأثرا بسبب «السيولة الأقل والنهج الحذر من المستثمرين وسط حالة الضبابية العالمية».

وشهدت نيجيريا وغانا انخفاضا ملحوظا في تداول السندات الثانوية بعد التغيرات في أسواق الصرف الأجنبي وإعادة هيكلة الديون. كما عانت أسواق الأسهم خارج جنوب أفريقيا ومصر هي الأخرى، إذ انخفضت نسبة تداول الأسهم 11 % على أساس سنوي.