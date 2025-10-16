عقوبات واشنطن تؤتي أُكلها.. مخزون النفط الإيراني العائم يقفز إلى 31 مليون برميل

زاد مخزون النفط الإيراني العائم بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على محطة استيراد صينية رئيسية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى زيادة تأثيرات ضعف الطلب من مصافي النفط الصينية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة كبلر لتحليلات الشحن أن عدد البراميل الإيرانية الموجودة في البحر قفزت لأكثر من 31 مليون برميل منذ الأسبوع الماضي، وهو الأعلى منذ منتصف يوليو.

وتُظهر البيانات من شركة فورتيكسا اتجاهاً مماثلاً.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت على القائمة السوداء محطة النفط الخام ريتشاو شيوا، وهي جزء من ميناء كبير يتعامل مع أكثر من 10% من الصادرات الإيرانية إلى الصين.

وهذا تسبب في إعاقة الواردات المتجهة إلى المصافي الخاصة في شاندونغ، وهي من المشترين الرئيسيين للوقود، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ولكن المخزون البري الوفير وحصص الاستيراد المقيدة أسفرت بالفعل عن تراجع الطلب باتجاه نهاية العام، مما أدى لحماية قطاع أثبت مرونته أمام العقوبات الأخيرة.