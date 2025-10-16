التوتر التجاري بين أمريكا والصين يصعد بالنفط

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في 5 أشهر عند التسوية في الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن توقعات وكالة الطاقة الدولية بفائض في المعروض العام المقبل.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً، بما يعادل 0.85 %، إلى 62.92 دولاراً للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 62 سنتاً، أو 1.06 %، إلى 59.32 دولاراً.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمية قد تواجه فائضاً في المعروض العام المقبل يصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً، وهو فائض أكبر مما كان متوقعاً، في ظل رفع منتجي «أوبك+» ومنافسيها الإنتاج واستمرار ضعف الطلب.